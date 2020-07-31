“شاهد” تركي آل الشيخ بين الحياة والموت.. تدهور خطير على صحته استدعى نقله إلى أمريكا على وجه السرعة

أعلن في العاصمة السعودية، الرياض تدهور الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية و”دلوع” ولي العهد محمد بن سلمان، الامر الذي استدعى نقله على وجه السرعة إلى أمريكا لتلاقي العلاج.

وقالت تقارير إعلامية سعودية إن تركي آل الشيخ وصل إلى ولاية نيويورك الامريكية إثر تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، حيث سافر لمتابعة حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف علي حالته أثناء إجرائه العمليات الجراحية في فبراير الماضي.

ومن المعروف أن تركي آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، مما أدي إلي انتقاله إلي نيويورك بأمريكا واجراء عدة عمليات جراحية تحت إشراف فريق طبي أمريكي بإحدى مستشفيات نيويورك.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعل واسع مع المستشار السعودي الذي شغل لفترة طويلة منصب مساعد ولي العهد محمد بن سلمان، إلى أن جرى نقله إلى الرياض ثم الترفيه في المملكة العربية السعودية.

نسألك الدعاء

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المستشار تركي آل الشيخ يصل نيويورك بعد تدهور حالته الصحية .. شفاك الله وعفاك يا أبو ناصر 😭😭 pic.twitter.com/SKV05i2hN8 — عبدالناصرزيدان (@abdelnaserzidn) August 1, 2020

أنباء عند تدهور الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة السعودية بشكل مفاجا ونقله إلى نيويورك لإجراء عملية جراحية جديدة بالمخ مكان العملية القديمة

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاءً تاماً ظاهراً وباطناً لايغادر بلاءً ولاسقما وجميع المرضى🙏 — ahmed gamal (@gemyyy72) August 1, 2020

مغادرة المستشار #تركي_آل_الشيخ الى امريكا بسبب تدهور حالته الصحية

وكان متوقعا اجراء عملية عاجلة فور وصوله لكن الاطباء استحسنوا اجراء بعض الفحوصات وتأجيل العملية ليوم الاثنين او الثلاثاء

علما ان العملية ستكون مصيرية وحاسمة لحالته المرضية الحرجة

وهنا فيديو يشرحه حالته👇 تابع … pic.twitter.com/mk7YGjuOGw — احمد (راقي باخلاقي) (@karem1199) August 1, 2020

اللهم اني اسالك ان تشفيه وتعافيه وان تجعل ما اصابه تكفير لذنوبه واسال الله العظيم ان يجعله من عبادة الصالحين الذي يبتلون ويصبرون وينالون الاجر العظيم

حفظك الله ورعالك#تركي_آل_الشيخ @Turki_alalshikh pic.twitter.com/23Fs5MlGpM — يحيى ناصر (@yahyanasser02) August 1, 2020

فيما ذكرت تقارير اخرى أن سفر آل الشيخ مرتبط في قصة هروبه من فضيحة فشل مشروع شراء نادي نيوكاسل، حسب ما زعم الناشط محمد الوليدي وفق ما تابعت “وطن”.