تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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“شاهد” تركي آل الشيخ بين الحياة والموت.. تدهور خطير على صحته استدعى نقله إلى أمريكا على وجه السرعة

كتب وطن
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أعلن في العاصمة السعودية، الرياض تدهور الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية و”دلوع” ولي العهد محمد بن سلمان، الامر الذي استدعى نقله على وجه السرعة إلى أمريكا لتلاقي العلاج.

 

وقالت تقارير إعلامية سعودية إن تركي آل الشيخ وصل إلى ولاية نيويورك الامريكية إثر تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، حيث سافر لمتابعة حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف علي حالته أثناء إجرائه العمليات الجراحية في فبراير الماضي.

 

ومن المعروف أن تركي آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، مما أدي إلي انتقاله إلي نيويورك بأمريكا واجراء عدة عمليات جراحية تحت إشراف فريق طبي أمريكي بإحدى مستشفيات نيويورك.

 

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعل واسع مع المستشار السعودي الذي شغل لفترة طويلة منصب مساعد ولي العهد محمد بن سلمان، إلى أن جرى نقله إلى الرياض ثم الترفيه في المملكة العربية السعودية.

 

فيما ذكرت تقارير اخرى أن سفر آل الشيخ مرتبط في قصة هروبه من فضيحة فشل مشروع شراء نادي  نيوكاسل، حسب ما زعم الناشط محمد الوليدي وفق ما تابعت “وطن”.

 

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