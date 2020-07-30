“خناقة إعلاميي قطر”.. “شاهد” سارة دندراوي التي تطاولت على الكويت تواصل الهذيان على “العربية” وغادة عويس تحرجها

سخرت المذيعة والإعلامية المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، من قناة “العربية” السعودية ومذيعتها سارة دندراوي بعد تقرير مفبرك كالعادة للقناة السعودية التي تدار من داخل الديوان الملكي هدفه شيطنة قطر.

وكانت “دندراوي” مقدمة برنامج تفاعلكم على “العربية” خصصت فقرة عبر برنامجها بعنوان “خناقة إعلاميي قطر”، زعمت فيه وجود خلافات حادة بين عدد من الإعلاميين في قطر بهدف مهاجمة الدوحة وصرف النظر عن جرائم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

لترد “عويس” على هذه الافعال الصبيانية بقولها:”إذا تلاقت الآراء قالوا أوامر إذا اختلفت قالوا خناقة”

إذا تلاقت الآراء قالوا أوامر

إذا اختلفت قالوا خناقة

والأهمّ أقراط الأذن والأناقة الذبّاحة🦻

🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Jfh1rSo7MO — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 29, 2020

وتابعت في تغريدتها التي رصدتها (وطن) ساخرة من مذيعة العربية سارة دندراوي:”والأهمّ أقراط الأذن والأناقة الذبّاحة”.

ودائما ما تخصص سارة دندراوي برنامجها “تفاعلكم” لشيطنة قطر ومهاجمتها عبر حزمة من المزاعم والأكاذيب، تنسبها لمصادر مجهلة ونشطاء على مواقع التواصل أغلبهم حسابات الذباب.

وسبق أن أساءت مذيعة العربية للكويت وتطاولت عليها ما فجر موجة غضب واسعة بين الكويتيين، واستدعى تدخل الخارجية الكويتية وطلب اعتذار من السعودية.

وأشعلت دندراوي حينها مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ذكرت تقريرا لوكالة “بلومبيرغ” جاء فيه أن قطر قررت تخفيض أسعار بيع الخمور بهدف استرضاء جمهور مونديال 2022 الذي ستستضيفه.

واختتمت حديثها آنذاك بجملة ساخرة قالت فيها: “ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري”، قبل أن تنهال الردود عليها بين منتقد لها يتهمها بالإساءة للكويتيين، وبين مدافع عنها.

واتهمت حكومة الكويت الإعلامية السعودية بالإقدام على “إساءة بالغة غير مقبولة” إلى البلاد، مطالبة قناة “العربية” بالاعتذار و”تصحيح الخطأ وتداركه فورا”.

كما اعتبرت الخارجية الكويتية حينها أن التصريح “خطأ جسيم وإساءة” إلى البلاد.