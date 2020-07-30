بينما المسلمون يطلبون الرحمة على عرفات.. “شاهد” السعودية مشاعل الجلعود خلعت العباءة وهذا ما فعلته

لا تتوقف مشهورة مواقع التواصل السعودية مشاعل الجلعود، عن إثارة الجدل حتى في يوم عرفة ونشرت صور جديدة لها أثارت جدلا واسعا بين متابعيها.

“الجلعود” التي منعها مالك منشأة “متنزّه” في مدينة حائل شمالي الرياض قبل يومين من الدخول؛ بسبب لباسها، نشرت صور جديدة لها من قلعة “عيرف” بحائل بالتزامن مع وقفة عرفات.

وظهرت مشاعل الجلعود بشعر عار ومكياج صارخ على خلاف عادة المرأة السعودية المحافظة في المملكة، ما عرضها لانتقادات كبيرة.

وكانت الجلعود أثارت جدلا واسعا بعدما نشرت في حسابها عبر “تويتر” فيديوهات، تتهم فيها مالك المنشأة بعدم السماح لها بالدخول؛ لمجرد كونها غير محجبة، رغم أن لباسها محتشم، بحسب قولها.

وأضافت: “كلمت الشرطة، لكنها قالت لي هذا من حق صاحب المنشأة، ومشي بكل بساطة، وما دخلنا المكان؛ لأن صاحب المكان رفض أننا ندخل بحسب قانون الدولة”، وتابعت: “ما ندري نروح لمين؟ لرب العالمين”.

وبحسب الجلعود، فإنها في حال تملكت منشأة، وأصدرت قرارا بمنع دخول المنقبات، فلن يكون ذلك مقبولا، لأن “أهواء الناس ومعتقداتها وإيمانها لها، وقانون الدولة يختلف عن الهوى”، بحسب قولها.

مالك المنشأة، ورئيس لجنة السياحة والترفيه في “غرفة حائل”، فارس السلامة، دافع عن قراره بمنع الجلعود من الدخول، وقال: “أحترم كل إنسان يحترم ثقافة وتقاليد كل بلد يزوره”.

وثار جدل واسع في “تويتر” بالسعودية بين مؤيد لما قام به السلامة، ورافض له ومتعاطف مع مشاعل الجلعود.

وطالب ناشطون من الجلعود والمؤيدين لها باحترام ثقافة الشعب السعودي، وعدم استفزاز ملاك المتنزهات والمتاجر وغيرها بمحاولة الدخول إليها دون ارتداء عباءة.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع الجلعود من دخول منشآت في المملكة بسبب عدم ارتدائها العباءة.