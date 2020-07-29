“نابليون بونابرت” يعود إلى احتلال مصر بحملة جديدة.. هذا ما فعلته الجامعة الفرنسية و”اغاظت” المصريين والسيسي نائم!

تسبب إعلان دعائي للجامعة الفرنسية بمصر بموجة من الجدل، بعد استخدامه لشخصية القائد الفرنسي التاريخي نابليون بونابرت، قائد الحملة العسكرية على مصر في القرن الثامن عشر.

الإعلان رّوج للجامعة حديثة العهد في مصر على نحو ساخر، قبل أن ينتقل إلى سرد تفاصيل ما اعتبره انجازات لنابليون في مصر، مثل فك رموز حجر رشيد وإدخال الطباعة وجلب علماء إلى البلاد.

جماعة ده اعلان الجامعة الفرنسية في مصر pic.twitter.com/wukpmoH9ib — Etsh (@Hisham___) July 28, 2020

لينتهي بعدها بدعوة الطلبة المصريين للانضمام لحملة نابليون بونابرت 2020، الأمر الذي زاد من حدة الاستياء أكثر تجاهه

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر مع الإعلان بصورة كبيرة، وشهدت تلك المواقع تغريدات عديدة لنشطاء اعترضوا على ما جاء بالإعلان، معتبرين بأنه شيء “لا يُصدق”.

وبعدين إيه الجامعة الفرنسية دي أساسًا، بيبيعوا إيه؟ أنا قعدت 10 شهور في الشروق عمري ما شفت حد ماشي جنبها — Menna (@M_Elmanzalawy_) July 28, 2020

والله وبدون أي مجاملة واحد من أغبى الإعلانات اللي شوفتها في حياتي، حضرتك مجيبتش سيرة الجامعة ولا نظام التعليم ولا الكليات وجاي تعمل دعاية بأثر رجعي للحملة الفرنسية على مصر اللي كانت من 200 سنة، وناقص تقولنا بنصح أي دولة عايزة تتمتع في سرية تامة بالاستعمار الفرنسي 👍✌ https://t.co/bJeOMjasaX — Mahmoouud (@Mahhmooud) July 28, 2020

ومن التغريدات التي رصدتها “وطن” في ذلك السياق، قول المغرد “أحمد رجب في تغريدة عبر حسابه بتويتر: “صدق أو لا تصدق: الجامعة الفرنسية في مصر عملت إعلان دعائي، بطله نابليون بونابرت، بيحكي فيه عن مميزات الحملة الفرنسية اللي احتلت مصر من أكثر من قرن، وفي نهاية الإعلان بقول شارك لحملة 2020 “.

صدق أو لا تصدق : الجامعة الفرنسية في مصر عملت إعلان دعائي، بطله نابليون بونابرت، بيحكي فيه عن مميزات الحملة الفرنسية اللي احتلت مصر من أكثر من قرن، وفي نهاية الإعلان بيقول "انضم لحملة 2020". — Ahmed Ragab (@Ragab) July 28, 2020

فيما قال حساب آخر: “إعلان الجامعة الفرنسية اللي بيظهر فيه نابليون بونابرت باعتباره رمزاً للتنوير، فيه معلومة غلط بيتقال فيها أن نابليون جاب معاه علماء أكثر من الجنود، دة في آخر معركة لنابليون في مصر وهي معركة أبو قير، كان معاه 7700 جندي وألف خيالة و17 مدفع، بينما كل الحملة الفرنسية كان فيها 167 عالم”.

إعلان الجامعة الفرنسية اللي بيظهر فيه نابليون بونبارت باعتباره رمز التنوير فيه معلومة غلط بيتقال فيها إن نابليون جاب معاه علماء أكتر من الجنود! دة في آخر معركة لنابليون في مصر وهي معركة أبو قير كان معاه ٧٧٠٠ جندي وألف خيالة و١٧ مدفع بينما الحملة الفرنسية كلها كان فيها ١٦٧ عالم! — Zakovich (@AhmedZaky) July 29, 2020

ومع تصاعد الانتقادات حذفت الجامعة الفرنسية الإعلان من صفحتها، على الرغم من أنها تعتبر بأنه “خفيف” و”صادم عشان يسمّع”، حسب ما قال أحد مسئولي قسم التسويق بالجامعة، لصحيفة مصرية.

وتابع المسئول بالجامعة حول الإعلان: “الحملة الفرنسية عملت بلاوي، لكن برضه كان فيه جانب آخر، أراد الإعلان طرحه.

وتلقت حملة نابليون بونابرت هزيمة ساحقة، بعد سنوات قليلة من غزو البلاد، بهدف قطع الطريق على الإمبراطورية البريطانية ومستعمراتها بالهند.

وإبان تلك الفترة، شارك المصريون في انتفاضتي القاهرة الأولى والثانية، وقوبل ذلك بالقمع من قبل الحملة الفرنسية، التي أخمدت الثورات وقتلت قادتها ودخلت جامع الأزهر بخيالتها.

وتلقت قوات نابليون هزيمة في معارك مع البريطانيين والعثمانيين، حتى استسلمت في سبتمبر من العام 1801.