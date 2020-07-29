ظهرت متبرجة فأغضبت مالك المطعم.. “شاهد” مشهورة سعودية “قليلة حياء” تثير موجة غضب واسعة بهذا الفيديو

تعرضت إحدى مشاهير “سناب شات” في السعودية إلى موقف مُحرج في أحد المنشآت بمدينة حائل، بسبب ملابسها الكاشفة، والتي لا يزال المجتمع السعودي يرفضها رغم محاولة ابن سلمان فرض الانفتاح عليهم رغماً عنهم.

وبحسب المقطع المتداول الذي رصدته “وطن”، ظهرت الفتاة السعودية باكية ومتأثرة تروي تفاصيل ما حدث معها قائلة: “هناك منشأة في مدينة حائل رفضت دخولي، مع أنه كُتب على لائحة قوانين الدخول أن يكون اللبس لائقاً، تم رفض دخولي، فطلبت الشرطة”.

وكانت المفاجأة حين حضرت الشرطة، والتي بدورها أخبرت الفتاة أن ذلك من حق صاحب المنشأة أن يُقرر ما يريده من شروط.

وتابعت الفتاة التي كانت ترتدي تيشرت وجاكيت كلاسيكية فوقها، وسادلةً شعرها: “ذهب الشرطي وتركنا، ولم ندخل المكان لأن صاحب المكان رفض أن يسير على قانون الدولة، لا أعلم إلى متى سنمشي على أهواء وعلى كيف الناس الذين يكونون في هذا المكان”.

صاحب منشئة في #حائل يطرد إحدى مشاهير السناب شات .. لانها لم تلتزم بالحجاب الشرعي .. على حد قوله pic.twitter.com/MaqSHg5q0k — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) July 28, 2020

وأثارت الواقعة جدلاً بين الناشطين الذين رأوا أن السحر انقلب على الساحر، وأنها لم تنجح في استعطاف المتابعين، وفي ذلك قال مُغرد: “ورب الكعبة انه رجال عطوني محله اذا جيت حايل والله لا اشتري منه”.

ورب الكعبه انه رجال عطوني محله اذا جيت حايل والله لا اشتري منه — ayman althnyan 🏝 (@meno_mk23) July 28, 2020

وكتب آخر: “تنشر رساله كي تشوه سمعة المحل حسب تفكيرها ولكن قد يؤدي لزيادة زبائنه ومثل صاحب المحل يُشكر على ما فعله”.

تنشر رساله كي تشوه سمعة المحل حسب تفكيرها

ولكن قد يؤدي لزيادة زبائنه

ومثل صاحب المحل يُشكر على ما فعله — مـتابـع بـصـمــت q8 (@mubark137) July 29, 2020

وكتب فهد القحطاني:”بيض الله وجهه وسود الله وجهك والله لو إني من الشرطي لآخذك لعدم الالتزام بقوانين الدولة واحترام العادات والتقاليد والخارجة عن الأعراف ما ذبحنا غير هذولا اللي من خارج المملكة وينتسبون لبنات الوطن”.

بيض الله وجهه وسود الله وجهش والله لو اني من الشرطي لاخذش لعدم الالتزام بقوانين الدولة واحترام العادات والتقاليد والخارجة عن الأعراف ما ذبحنا غير هذولا اللي من خارج المملكة وينتسبون لبنات الوطن — Fahad ALQahtani (@20Binzaid) July 29, 2020

ورأت مُغردة أن شهرة الفتاة ليست مُبرراً لاستثناءها، وقالت: “المفروض تحترمين قراره منشأته وهو حر فيها زي مالك حرية شخصية هو بعد له حرية شخصية مو عشانك مشهوره يرضخ لرغباتك”.

المفروض تحترمين قراره

منشأته وهو حر فيها

زي مالك حريه شخصيه هو بعد له حريه شخصيه

مو عشانك مشهوره يرضخ لرغباتك !!

طز فيك وفي غيرك دام هذا تفكيرك — 𓆩♡𓆪 (@m_mbc11) July 29, 2020

وأمسكت ندى الشهري العصا من النصف، حين قالت: “لك حريتك الشخصية في لبسك للحجاب هو كمان له حريته الشخصية بأنه يمنعك من دخول محله بهالشكل.. لا زال في ناس كثيير ملتزمين في موضوع الحجاب مو الكل صار عنده عادي التحرر اللي انتِ فيه”.

لك حريتك الشخصية في لبسك للحجاب هو كمان له حريته الشخصية بأنه يمنعك من دخول محله بهالشكل.. لا زال في ناس كثيير ملتزمين في موضوع الحجاب مو الكل صار عنده عادي التحرر اللي انتِ فيه — نـــــدى الشهري 🇸🇦 (@Na2008da) July 29, 2020

ووافقها الرأي محمد النغيص، مُغرداً: “من حق صاحب المنشاة منعك اذا لم تلتزمي باللبس اللائق ، وممكن داخل المنشأة بحالة وأمام الكاميرا بحالة أخرى ( ف اللبس ) حتى تتمسكني وتتمكني من ضعاف النفوس الذين يقفوا ف صفك بأن صاحب المنشأة يستحق العقاب وأنك بريئة”.

من حق صاحب المنشاة منعك اذا لم تلتزمي باللبس اللائق ، وممكن داخل المنشأة بحالة وأمام الكاميرا بحالة أخرى ( ف اللبس ) حتى تتمسكني وتتمكني من ضعاف النفوس الذين يقفوا ف صفك بأن صاحب المنشأة يستحق العقاب وأنك بريئة — 🇸🇦محمد النغيص 🇸🇦 (@mohammedalngys) July 29, 2020

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد صرَح في مقابلة أجراها مع القناة الأمريكية CBC أن قرار ارتداء المرأة للحجاب أو العباية هو قرار شخصي بحسب الشريعة الإسلامية.

وأضاف: “تعتبر أوامر الشريعة الإسلامية واضحة وصريحة وتنص على أن ترتدي النساء ملابس محتشمة، ولا يوجد هناك نص صريح أن يكون غطاء الرأس أو العباية باللون الأسود”.

وتكلَم ابن سلمان خلال المقابلة عن حقوق المرأة السعودية قبل العام 1979، وقال: “كنا نعيش حياة طبيعية جداَ حالنا حال باقي دول الخليج العربي، وكانت النساء تقود السيارات وكان يوجد دور سينما في المملكة ولم تكن هناك أية قيود على الوظائف التي تشغلها النساء….كنّا أناساً طبيعيين كأي مجتمع في طور التقدَم حتى جاءت أحداث 1979”.

وتشهد المملكة منذ تولّي الأمير محمد بن سلمان تغيرات عديدة تأتي ضمن “رؤية 2030” شملت النساء بشكل كبير، فسُمح لها بقيادة السيارة إلى جانب فتح دور السينما والاختلاط مع الجنس الآخر في الحفلات الموسيقية.