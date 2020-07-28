“وطن” تنشر الحقيقة حول اتفاق “تركي – عُماني” لإنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في البريمي

نفى مسؤول تركي رفيع المستوى ما تمّ تداوله عن اتفاق بين تركيا و سلطنة عمان لإنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في السلطنة.

ونقل مراسل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني من تركيا، رجب صويلو، عن المصدر نفسه تحذيره من الإخبار التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر: إن المسؤولين الأتراك علنيين جدًا بشأن انتشارهم العسكري.

JUST IN — A senior Turkish official denies that Turkey and Oman had agreed to establish a joint military base in Oman.



Be careful about unverified news reports on social media.



Pro-tip: Turkish officials are usually pretty public about their military deployments. — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 28, 2020

وكانت حسابات “دحلانية” نشرت إشاعة عن اتفاقية لانشاء قاعدة بحرية تركية في البريمي.

ونشر حساب “الشاهين” العُماني الشهير بــ”تويتر” تعليقاً على النفي الرسمي من الجانب التركي حول إشاعة الإتفاقية العسكرية .

وقال “الشاهين”: “لايضاح الأمر للشعوب التي لا تقرأ الخارطة أو تلك التي يحرم كهنة مساجدها دراسة مادة الجغرافيا فأن مدينة البريمي تقع بالقرب من نقطة التقاء حدود كل من عمان والسعودية وساحل عمان (الكيان الكونفدالي حالياً) شمال شرق الربع الخالي وهي بعيدة عن البحر بساعات من لفق الخبر فعلا جاب لهم العيد فجعل ممن صدّقه كبش عظيم الصوف بأيام العيد”.

مساء الخير جميعاً

مصادر تركية رفيعة تنفي خبر نكتة الامس بخصوص اتفاقية انشاء قاعدة بحرية تركية في البريمي والذي:

– نشرته حسابات دحلانية بدول متعددة

– سوقته حسابات اماراتية سواء موثقة او اخوات امل بنت جاسم

– صدقه بعض المغفلين،،،،فقط

لايضاح الأمر للشعوب التي لا تقرأ الخارطة أو https://t.co/ywWnAqXBvD — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲. شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) July 28, 2020

تلك التي يحرم كهنة مساجدها دراسة مادة الجغرافيا فأن مدينة البريمي تقع بالقرب من نقطة التقاء حدود كل من عمان والسعودية وساحل عمان (الكيان الكونفدالي حالياً) شمال شرق الربع الخالي وهي بعيدة عن البحر بساعات

من لفق الخبر فعلا جاب لهم العيد فجعل ممن صدّقه كبش عظيم الصوف بأيام العيد،، — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲. شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) July 28, 2020

وعن العلاقات العمانية – التركية قال “الشاهين”: “هي علاقات ضاربة في جذور التاريخ وعمق الازمان حيث تجاورت حدود الامبراطورتين العمانية بقيادة السلطان العماني سعيد بن سلطان البوسعيدي والسلطان العثماني محمد علي باشا كقوى اقليمية متكافئة دون منافس وقائمة على علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل”.

العلاقات العمانية🇴🇲🇹🇷 التركية هي علاقات ضاربة في جذور التاريخ وعمق الازمان حيث تجاورت حدود الامبراطورتين العمانية بقيادة السلطان العماني سعيد بن سلطان البوسعيدي والسلطان العثماني محمد علي باشا كقوى اقليمية متكافئة دون منافس وقائمة على علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل pic.twitter.com/hieIA0U1DP — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲. شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) July 28, 2020

وأشار “الشاهين” إلى انّ هذه العلاقات “تشهد اليوم مزيداً من التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في الجانب العسكري والصناعات الحربية والذي تقوم بموجبه تركيا متمثلة بمؤسسة FNSS بنقل تكنولوجيا تصنيع عربات القتال والمدرعات للسلطنة وهي اتفاقيات ليست جديدة لكنها ربما وصلت للبعض متأخرة فترجمها له غوغل انها قاعدة بحرية في البريمي”.

وتشهد هذه العلاقات اليوم مزيداً من التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في الجانب العسكري والصناعات الحربية والذي تقوم بموجبه تركيا متمثلة بمؤسسة FNSS بنقل تكنولوجيا تصنيع عربات القتال والمدرعات للسلطنة وهي اتفاقيات ليست جديدة لكنها ربما وصلت للبعض متأخرة فترجمها له غوغل انها قاعدة،، — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲. شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) July 28, 2020

وأكد أنّ طالصناعات العسكرية التركية ذات جودة مميزة ويكفي ان عدة دول اقليمية ادعت زوراً ملكية تصنيع الراجمة التركية Juparia من انتاج مصانع Roketsan وذلك لقوتها وجودتها”.

بحرية في البريمي

الصناعات العسكرية التركية ذات جودة مميزة

ويكفي ان عدة دول اقليمية ادعت زوراً ملكية تصنيع الراجمة التركية Juparia من انتاج مصانع Roketsan وذلك لقوتها وجودتها pic.twitter.com/RZJY6kQIPW — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲. شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) July 28, 2020

وبدأت العلاقات العسكرية والدفاعية بين مسقط وأنقرة تشهد تطوراً ملحوظاً، لا سيما مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري في العام 2011.

وفي العام 2015، وقّع الجانبان على عقد يقضي بتسليم الجيش السلطاني العُماني 172 مدرعة (بارس-3) القتالية من طرازات مختلفة بحلول العام 2020. وبالفعل، بدأ تسليم أولى هذه الطلبات عام 2017، فيما جاءت سلطنة عُمان عام 2018 في المرتبة الثالثة من حيث مستوردي الأسلحة من تركيا بواقع 150.5 مليون دولار.

وفي مايو 2020، أعلنت سلطنة عُمان استلامها لزوارق سريعة من نوع “هرقل” مصنعة في تركيا؛ ضمن اتفاقية موقعة معها، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن اتفاقية لتصنيع 14 زورقاً.

في الجانب الاقتصادي والاستثماري يبلغ حجم الاستثمارات التركية في عُمان 8 مليارات دولار، حيث تعمل 20 شركة في مجال البناء والتشييد، في حين توجد 11 شركة عُمانية في تركيا تقوم باستثمارات قيمتها نحو 10 ملايين دولار، في مجال التعدين والاستيراد والتصدير والعقارات.

وذكرت الغرفة التجارية العُمانية في فبراير 2020، أن التجارة الثنائية بين البلدين ارتفعت بنسبة 8% في 2018، كما ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 490 مليون دولار.