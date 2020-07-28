“شاهد” مطبل سعودي جلطته تركيا: السعودية رأس العالم العربي والاسلامي وهذا ما قاله عن مصر التي لا يستهان بها!

فجر الاعلامي السعودي ساير المنيعي، موجة سخرية واسعة، في وصلة تطبيل لـ”ولي العهد” محمد بن سلمان، واصفاً السعودية بأنها “رأس العالم العربي والإسلامي”.

وقال المنيعي الذي ظهر على شاشة قناة “سعودي 24 “، إن المملكة العربية السعودية هي رأس العالم العربي والإسلامي في هذا الزمان، وأن مصر هي قوة عظمى لا يجب أن يُستهان بها في الوطن العربي”.!

مطبل جديد:

السعودية هي رأس العالم العربي والإسلامي في هذا الزمان ومصر قوة عظمى لا يستهان بها في الوطن العربي😂😂 pic.twitter.com/bTEsBrcfJz — قبل وبعد (@be4after) July 28, 2020

وهاجم الكاتب السعودي المطبل تركيا، قائلاً :”أنا استغرب حقيقة ممن يتجاوز آلاف الكيلو مترات ويتدخل في دولة أخرى، ويحرم عليك أنت جار هذا البلد أن تتدخل”. في إشارة إلى تدخل مصر في الشأن الليبي.!

وأثار تطبيل الكاتب ساير المنيعي، سخرية واسعة، دفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى “التندر” من كمية “التسحيج” الذي خرج به المنيعي للتآمر على تركيا والتطبيل لـ”ابن سلمان” والسيسي.

“خلوكم في بلدكم لا تدخلوا بلداننا لم ندخل في انتخاب أجما ماعز أو أجمل بعير، حكومة الوفاق منتخبة من الشعب معترف بها دولياً وفي الأمم المتحدة، يا من لا تخرجون على الحاكم، لماذا تريدوننا أن نخرج على من انتخبنا”. هكذا كان رد أحد المعلقين على الفيديو.

فيما قال آخر: “إن كنتم رأس العالم الإسلامي فتصرفوا حسب ذلك فتصرفاتكم وسياساتكم لا توحي بأنكم رأس بل شيء آخر”.

وتقود السعودية والامارات، حملة تشويه كل من يعارض سياستهما في الوطن العربي، خاصة تركيا وقطر، وذلك عبر إطلاق ذبابهم الالكتروني وقنواتهم الفضائية للتطاول على سيادة تلك الدول لتمرير مخططاتهم الخبيثة في الوطن العربي.