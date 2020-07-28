“حل الأزمة بالرياض وليس واشنطن”.. مستشار ابن زايد “يشد شعره” مجدداً ويطلب من أمريكا الا تتدخل فيما لا يعنيها!

في آخر تقاليعه على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الاكاديمي عبد الخالق عبدالله، رسالة إلى الإدارة الأمريكية بشأن الأزمة الخليجية وحصار قطر، مطالباً إياها بترك الخلاف الخليجي لأهل الخليج وأن لا يتدخلوا فيما لا يعنيهم!

وقال مستشار ابن زايد، في تغريدة رصدتها “وطن”: “على المسؤول الأمريكي أن يترك الخلاف الخليجي لأهل الخليج، وأن يوقف حديثه الممل أن الخلاف الخليجي طال بأكثر مما يجب أن يطول فأهل الخليج أدرى بذلك”.

وأضاف عبدالله: “عليه أن لا يكرر مقولة أن أزمة قطر تضر بمصالح أمريكا؛ فأمريكا مستفيدة من استمرار الخلاف الخليجي، وعليه أن يدرك بأن حل أزمة قطر في الرياض وليس في واشنطن”.

على المسؤول الأمريكي ان

1 يترك الخلاف الخليجي لأهل الخليج

2 يوقف حديثه الممل ان الخلاف الخليجي طال بأكثر مما يجب ان يطول فأهل الخليج ادرى بذلك

3 لا يكرر مقولة ان أزمة قطر تضر بمصالح امريكا فامريكا مستفيدة من استمرار الخلاف الخليجي

4 يدرك ان حل أزمة قطر في الرياض وليس في واشنطن — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2020

وفي وقت سابق، كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى، ديفيد شينكر، عن جهود أمريكية تبذل لفتح المجالات الجوية الإقليمية وتحديداً لدول الحصار أمام قطر، لافتاً إلى أن الأزمة الخليجية لم تحقق أي تقدماً حتى اللحظة.

وقال شينكر: “حاول فتح الأجواء في الخليج لكي لا يضطر القطريون إلى المجال الجوي الإيراني”، مشدداً على وجود “مناقشات جارية مع حلفاء أمريكا حول هذا الشأن”.

وأوضح أن الأزمة الخليجية تشكل مصدر قلق مستمر لواشنطن، مبدياً أسفه لعدم تحقيق أي تقدم حتى الآن “بالرغم من انخراطنا واستمرار انخراطنا مع كل الشركاء القطريين والسعوديين والإماراتيين”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد كشفت، مطلع هذا الشهر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على السعودية والإمارات لفتح أجوائهما أمام طائرات الخطوط الجوية القطرية.

وبينت الصحيفة الأمريكية أن إدارة ترامب وضعت جانباً جهود الوساطة الشاملة لإنهاء جميع مظاهر الخلاف الخليجي جراء الانتكاسات الدبلوماسية المتكررة، وباتت تركز على حل عنصر واحد وهو قضية المجال الجوي.

وتقود الكويت وساطة بدعم أمريكي لإنهاء الأزمة الخليجية التي اندلعت منذ يونيو 2017، عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها حظراً برياً وبحرياً وجوياً؛ بزعم دعمها للإرهاب وعلاقاتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة تماماً واعتبرته محاولة للنيل من سيادتها وقرارها الوطني.