“لن تنالوا إلا سواد الوجه والفشل” .. عقيد أردني متقاعد يفضح حملة شيطنة عُمان التي تقودها الإمارات وأسبابها

أكدّ العقيد المتقاعد في الجيش الأردني علاء عناسوة أن هناك حملة لشيطنة سلطنة عُمان، متسائلاً: “لمن مصلحة من يتمّ ذلك؟!”.

وأشار في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، رصدته “وطن”، الى أنّ تقارير غربية تحدثت عن لوبي إماراتي يعمل مع الإدارة الأمريكية لتشويه صورة وسمعة سلطنة عمان.

وعن الهدف من هذه الحملة، قال العقيد المتقاعد إنها لتقليل شأن وحيادية وتأثير ودبلوماسية السلطنة المشهود لها، ولا يُراد للسطنة أن تتوسط في أيّ ملف .

وأضاف أنه تمّ استئجار شخصيات مرتزقة ممن يعتبرون أنفسهم إعلاميين؛ لمهاجمة عُمان.

وقال لم نشاهد من عمان تجاه الدول الأخرى الى كل خير، مشيداً بالشعب العُماني وقيادته .

وأكد أن الدبلوماسية العُمانية معروفة منذ أيام حُكم السلطان الراحل قابوس بن سعيد إلى يومنا هذا في ظلّ قيادة السلطان هيثم بن طارق.

وختم “العناسوة” موجهاً رسالةً للمسيئين للسلطنة، بالقول: “لن تنالوا إلا سواد الوجه والفشل والخيبات” .

لمصلحة من شيطنة سلطنة #عُمان ومن يقف ورائها؟ pic.twitter.com/twOrMFmzw2 — "محمد علاء الدين" العناسوه (@alaa_tallaq) July 27, 2020

ورصدت “وطن” خلال الأيام الماضية حملة قذرة لشيطنة سلطنة عمان وتحديداً في ملف المهرة اليمنية تزامناً مع محاولات المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات تفجير الوضع في المحافظة عسكرياً.