“شاهد” مسرحية عيال زايد الجديدة.. هكذا أصبحوا “مسخرة” مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذا التقرير المخزي!

أثار تقرير اخباري إماراتي، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حاول إثبات هوية تاريخية مزعومة للدولة لتقديمها بحجم أكبر من حجمها وتعويض عقدة نقص مزمنة لدى حكام الامارات.

وأظهر التقرير الاخباري فريق اثار اجنبي وهو يستخرج قطعاً أثرية وأسلحة تعود للعهد الروماني، حسب ما قال المذيع، في محاولة من الامارات لإثبات وجود تاريخ وحضارة لها.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” التقرير الإخباري الذي يرصد عمل بعثة آثار أوروبية، والتي عثرت على ما يقال إنه آثار تعود للعهد الروماني، فيما عبر النشطاء عن استغرابهم من العثور على الآثار مدفونة على سطح الأرض.

وقال المغرد “الهكمان”: “الفأس وجدوه على سطح الأرض مباشرةً، ولم يتآكل حديده نهائياً، حتى مقدم البرنامج يقول كأنه مصنوع أمس، حتى الموقع الأثري اسمه ساروق، عقدة النقص”.

🤓 ..



– الفأس وجدوه على سطح الأرض مباشرةً ، ولم يتآكل حديده نهائياً ، حتى مقدم البرنامج يقول كأنه مصنوع أمس 😂😂 ..



حتى الموقع الاثري اسمه ساروق 😂😂😂

عقدة النقص 🤣🤣 pic.twitter.com/UEzDXWnld7 — Alhakman (@Alhakman1) July 27, 2020

بدوره، علق المغرد العُماني أبو مستاهيل على الفيديو، قائلاً: “مسكين المذيع مجهز كل الكلام قبل الحفر، وهذا من غباء المخرج، فالقطعة بعد استخراجها تحتاج لدراسة قبل شرحها، ومسكين المطوع الذي بالخلف يهز رأسه ويضحك، واللي جالس يحفر حتى ما عارف كيف يحفر، ودائماً عند الكشف عن القطعة يتم تصويرها أولا وليس مسكها مباشرة لكن اللقطة كانوا متدربين عليها سابقا”.

مسكين المذيع مجهز كل الكلام قبل الحفر

وهذا من غباء المخرج

فالقطعه بعد إستخراجها تحتاج لدراسه قبل شرحها

ومسكين المطوع الذي بالخلف يهز رأسه ويضحك

واللي جالس يحفر حتى ما عارف كيف يحفر

ودائما عند الكشف عن القطعه يتم تصويرها أولا وليس مسكها مباشرة

لكن اللقطة كانوا متدربين عليها سابقا https://t.co/tgNlYQU1cX — أبو مستهيل (@abu_musthil) July 27, 2020

وسخر عدد كبير من رواد مواقع التواصل من الفيديو، معتبرين أن الإمارات تسعى لتلفيق تاريخ جديد لها، وتزوير الحقائق.

اكثر واحد رحمته المطوع مبتسم ويقول يارب سامحنا

🤣🤣🤣🤣 — Bint_alraisi (@B_INT__AL_RAIS) July 27, 2020

لو يحفروا شوية أخاف يحصلوا مدينة مومبي الإيطالية غارقة في رمال الصحراء، طبعاً الطبائع متشابهة بين الأولى ومدن ساحل القراصنة.الفرق أن الأولى أهلكها الله والأخيرة لاتزال موجودة (أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة).

المهم،الأوروبية اللي تتأمل المذيع كم دفعولها عشان تروج للكذبة — الجامح (@Imabeers) July 27, 2020

ما يفعلونه ليس عبثا إنما خطة ذكية و ممنهجة

اليوم نعرفها أنها فكاهة وضحك على الذقون بس بعد عقود من الزمن ستكون حجة بأنها حقيقة ويستشهد بالمقاطع المرئية وكتابات الكتب والصحف كدليل على صحة إدعائاتهم — Haitham alriyami (@doors_modern) July 27, 2020

سبحان الله القطع مالهم ما يلقيوهن إلا على بُعد سنتمترات هههههههههه 😂😂😂🥺😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂ضحوووووووووك😂 بغمان حتى في التمثيل في هذا المجال😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — مصباح الظلام (@RMB67782817) July 27, 2020

حسب معلوماتي المتواضعة ان الحديد يصدأ ويتآكل في بعض الاجزاء على مرور السنين. بعدين المكان ترابي الريح تنحت في التلال الترابية والرملية وتعريها. وهذا قريب من سطح التربة — فلسفة حرف. (@YcDsneNxdh7bWW5) July 27, 2020

عاجبني المصري عايش الجو … مسلك للمذياع مرة … غير كذا المذياع عارف كل تفاصيل الفأس وهما يحفروا. — آمنة الزدجالية 🇴🇲🖤 (@amnazadjali) July 27, 2020

وقبل أيام ذكرت وسائل إعلام إماراتية أن الجهات المختصة في إمارة “أم القيوين” عثرت على 5 هياكل عظمية متشابكة تم اكتشافها في مقبرة العصر الحجري الحديث، في موقع الشبيكة بأم القيوين.

صحيفة “الإمارات اليوم”، قالت إن الهياكل العظمية يعود تاريخها إلى الألف السادس قبل الميلاد، حيث تبين بعد تحليل العظام “بالكربون 14″، أنها تعود إلى ذكور في مرحلة الشباب دفنوا في الفترة نفسها.

العثور على هياكل 5 شباب عظمية تعود للألف السادس قبل الميلاد https://t.co/4vIXNVQklG | #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 25, 2020

وبحسب الصحيفة فقد تم العثور على سهم من الصوان أسفل القفص الصدري للهيكل الأول ذات وضع القرفصاء، يرجح أنه كان سبب وفاته، وقوبل هذا الاكتشاف المزعوم بسخرية واسعة من قبل النشطاء.