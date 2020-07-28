“شاهد” سيدة عُمانية حضرت إلى مستشفى صحار فتسببت بكارثة للطاقم الطبي!

تسببت سيدة من سلطنة عُمان، بنقل فيروس “كورونا” المستجد إلى 15 شخص من الطاقم الطبي بمستشفى ⁧صحار⁩ منطقة شمال الباطنة.

وقال مدير مستشفى صحار د. ماجد بن سلطان المقبالي إن إحدى المريضات تسببت في إصابة ما لا يقل عن 15 من الكادر الطبي بفيروس “كورونا”.

وكشف التفاصيل قائلاً: “حضرت مريضة للحصول علي خدمات الولادة في المستشفى ولم تفصح عن إصابة زوجها بكورونا ما أدى إلى إصابة ما لايقل عن 15 من الطاقم الطبي” .

وأضاف المقبالي في لقاء مع إذاعة الشبيبة المحلية، أن عدم الإفصاح عن الأعراض أو عن وجود مريض في العائلة من الأسباب التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع حالات الإصابة في محافظة شمال الباطنة.

وكشف المقبالي أنهم اضطروا إلى إغلاق القسم والإستعانة بالمديرية العامة للخدمات الصحية في شمال الباطنة لتشغيل 50 % فقط من الأسرة لأن أغلب الموظفين خرجوا للعزل المنزلي بسبب اختلاطهم بالموظفين الذي أصيبوا بالفيروس.

يُذكر أن وزارة الصحة في السلطنة أعلنت عبر حسابها الرسمي على “تويتر” عن تسجيل (846) حالة إصابة جديدة فيروس كورونا.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 9 مصابين بفيروس كورونا ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض بالسلطنة (402)