بعد مقاطع حمالات الصدر .. هند القحطاني زوّدتها بفيديو فاضح من الشارع ولا همّها الناس!

استفزت السعودية هند القحطاني متابعيها مجدداً بفيديو فاضح ظهرت فيه مرتديةً ملابس رياضية مثيرة وتستعرض جسدها بالكامل أمام الكاميرا.

وقامت القحطاني: “شكلي في الكاميرا دب.. لكن أنا في الحقيقة جسمي وسط”.

وقبل أيّام فجرّت هند القحطاني موجة غضب واسعة، بعد ظهورها في مقاطع تستعرض فيها ملابس نسائية داخلية على جسدها.

وفي أحد الفيديوهات ظهرت هند وهي تروّج لنوع معيّن من حمالات الصدر وكشفت أجزاء فاضحة من صدرها.

وقالت إن صدرها طبيعي ولا تستخدم مواد مثل السيلكون لإظهاره، إذ علقت وهي تستعرض حمالة الصدر: “هاد الصدرية رهيبة أنا مثلكم طبيعية ومو حاطة سيليكون”.

وعلى إثر التعليقات الغاضبة التي جاءت على هذه المقاطع، ردت هند القحطاني وقالت إنها لا ترى عيبا في التسويق لملابس “اللانجيري”؛ لأنها تعدّه منتجا كأي منتج آخر يحتاج لتسويق.

في المقابل، عدّ متابعون أن ما تقوم به هند تجاوزًا للخطوط الحمراء، وأنها باتت لا تمانع في فعل أي شيءٍ لتكسب النقود.