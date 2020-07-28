بعد العفو عن “مُعارضين” وعودتهم لعُمان .. السلطان هيثم بن طارق يصدر عفواً “كبيراً” عن هؤلاء

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق عفوه خاصاً عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة.

وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية بأن عدد الذين شملهم العفو (433) نزيلا، منهم (217) نزيلاً أجنبيا.

ويأتي العفو من قبل السلطان هيثم تزامنا مع عيد الأضحى المبارك ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.

#أثير| جلالة السلطان -حفظه الله- يصدر عفوًا ساميًا عن نزلاء في السجون، يُعدّ الرابع منذ توليه الحكم. pic.twitter.com/bzWdOu5ftJ — أثيـر | Atheer.om (@Atheer_Oman) July 28, 2020

وكان السلطان هيثم بن طارق اصدر عفواً “ضمنياً” عن عدد من المعارضين المقيمين في لندن وفي بعض العواصم الغربية.

ولم يعلن الديوان السلطاني في عُمان صراحة قرار العفو عن معارضي الخارج حتى الساعة.

وكشف مراسل وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، الصحفي العماني تركي البلوشي، نبأ عفو السلطان هيثم بن طارق، بشأن المعارضين العمانيين.

ونقل “البلوشي” عن مصادر وصفها بـ”الخاصة”، أن “عفواً سامياً صدر من السلطان هيثم بن طارق عن عدد من العمانيين ممن حصلوا على حق اللجوء في بريطانيا”.

وأضاف مراسل وكالة “بلومبيرغ” أنه “تم إبلاغهم (المعارضون العمانيون) عن طريق سفارة عُمان في لندن؛ حيث تقوم السفارة حاليا بترتيب إجراءات عودتهم إلى السلطنة”.

ونشر المعارض العماني المقيم في الإمارات معاوية الرواحي، الخميس، مقطعا مصورا على حسابه بتويتر، بعنوان “عندما حان وقت السفر” يظهر فيه العلم العماني وحقيبة سفر جاهزة.

فيما نشر المعارض العماني المقيم في لندن سعيد جداد، مقطعا مصورًا عبر موقع يوتيوب، يعلن فيه مبايعة السلطان هيثم بن طارق على العهد والولاء والسمع والطاعة بعد إصدار عفو عنه.

وقال جداد إن “العفو السلطاني السامي أبلغني به سيادة السفير عبد الغزيز الهنائي (سفير عمان لدى بريطانيا). إن الوطن سيبقى هو الأب الرحوم والأم الرؤوم يضم أبناءه إلى حضنه دائما”.

ولاحقا نشر معاوية الرواحي، على حسابه بتويتر، صورة تجمعه بسعيد جداد على متن طائرة، ودٌون عليها عبارة: “مهما عتبوا عليك. وغضبوا منك. عمان وطنك وهي أولى بك من أي مدى وفضاء. لعمان حق علينا. وآن لنا أن نؤديه”.

ووصف متابعون قرار السلطان هيثم بن طارق بالعفو عن المعارضين العُمانيين المقيمين خارج السلطنة بـأنّه “ضربة معلّم”، وسحب للبساط من تحت أقدام دول وجهات تمولهم وتستغلهم لمهاجمة السلطنة والإساءة إليها .