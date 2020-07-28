“هزت الأردن قبل عامين” إسدال الستار على فاجعة طلاب البحر الميت.. هؤلاء أُدينوا بقتل 22 شخصا وهذه عقوبتهم

أسدلت السلطات الأردنية الستار على فاجعة طلاب البحر الميت، الحادثة التي هزت الشارع الأردني قبل عامين بعد مقتل 22 شخصا معظمهم من الطلاب في رحلة مدرسية، حيث أصدرت محكمة أردنية أحكاما نهائية بهذه القضية.

وفي التفاصيل وبحسب وسائل إعلام أردنية أصدرت ”صلح جزاء عمان“ اليوم الثلاثاء، أحكامها فيما بتعلق بفاجعة طلاب البحر الميت، وقضت المحكمة بالحبس 3 سنوات لمدير مدرسة ومالكي شركة سياحة.

كما أعلنت المحكمة براءة مالكة المدرسة، وعدم مسؤولية مرافقة الرحلة، و3 موظفات في وزارة التربية والتعليم، كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المدرسة.

ويشار إلى أن فاجعة البحر الميت، وقعت في 25 أكتوبر من العام 2018 بمنطقة وادي زرقاء ماعين عند شواطئ البحر الميت في الأردن.

وأدى الحادث لوفاة 22 شخصًا و43 إصابة معظمهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية للمنطقة.

ويستذكر الأردنيون بشكل سنوي هذه الحادثة الأليمة، التي هزت الشارع الأردني قبل حوالي عامين، بمزيد من الأسى والحزن، التي يصفها الكثير من المواطنين بـ ”اليوم الأسود المشؤوم“.

وعصفت تلك الحادثة حينها بوزير التربية والتعليم الاردني عزمي محافظة, الذي قدم استقالته، بعد إعلان وزيرة السياحة لينا عناب استقالتها هي الاخرى، على خلفية الحادث المأساوي.

كما نكس الأردن حينها علم السارية في الديوان الملكي، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين ماتوا جراء كارثة السيول التي ضربت منطقة البحر الميت.