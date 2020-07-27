“أبناء فاطمة” والسطو على حكم الإمارات.. هكذا زور ابن زايد مرسوم توليه ولاية العهد وجثة الشيخ زايد في الثلاجة

فضح الأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور يوسف خليفة اليوسف، استاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، كيف استولى محمد بن زايد وأشقائه من أولاد “فاطمة” ـ إحدى زوجات الشيخ زايد ـ على حكم الإمارات وقصة تزويره لمرسوم توليه ولاية العهد فترة مرض أبيه.

وفي هجوم واسع على ولي عهد أبوظبي قال “اليوسف” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن):”اذكرك بان بداية كذبك وتزويرك هي بتوليك ولاية العهد فانت قد زورت مرسوم توليك لولاية العهد ولو بقيت مئة عام لما أصبحت ولي عهد بحسب النظام الحالي”

يا محمد بن زايد انت لم تترك جريمة لم ترتكبها انت واجهزتك حتى الآن فقد قتلتم الأبرياء وسجنتم الأحرار ونهبتم الثروات وتعاملتم مع الأعداء واذكرك بان بداية كذبك وتزويرك هي بتوليك ولاية العهد فانت قد زورت مرسوم توليك لولاية العهد ولو بقيت مئة عام لما أصبحت ولي عهد بحسب النظام الحالي — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 24, 2020

وكشف الأكاديمي الإماراتي أن الشيخ زايد كان قد أكد بأنه لا يتدخل في تعيين ولاية العهد وأن الأمر متروك لخليفة بن زايد ـ رئيس الإمارات الحالي ـ في اختيار ولي عهده.

يا محمد بن زايد أنت تعلم ان والدك قد اكد بانه لا يتدخل في تعيين ولاية العهد وان الأمر متروك لخليفة بن زايد وانتم زورتم مرسوم توليك والشيخ زايد كان في وضع صحي لا يمكنه من اصدار مراسيم بل ان هناك من يؤكد ان المرسوم قد صدر والشيخ زايد في ثلاجة المستشفى فانت واشقائك شلة تزوير وكذب — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 24, 2020

وتابع كاشفا عن تزوير محمد بن زايد لمرسوم توليه ولاية العهد:”وانتم زورتم مرسوم توليك والشيخ زايد كان في وضع صحي لا يمكنه من اصدار مراسيم بل ان هناك من يؤكد ان المرسوم قد صدر والشيخ زايد في ثلاجة المستشفى فانت واشقائك شلة تزوير وكذب”

وشدد اليوسف على أن الشيخ خليفة وأخوه سلطان المتوفى كانا أولى منه بالسلطة حسب النظام الوراثي الحالي، وتابع:”ولذلك وجدت انت واشقائك ان الحكم بعيدا عنكم فاخترتم التزوير والكذب واسأتم الى اخويكم وفعلتم أمور يستحي الأنسان عن ذكرها من اجل تشويه صورتيهما وانتم مستمرون”

يا محمد بن زايد انت تعلم ان خليفة ادام الله في صحته واخوه سلطان رحمه الله هما أولى منك بالسلطة حسب النظام الوراثي الحالي ولذلك وجدت انت واشقائك ان الحكم بعيدا عنكم فاخترتم التزوير والكذب واسأتم الى اخويكم وفعلتم أمور يستحي الأنسان عن ذكرها من اجل تشويه صورتيهما وانتم مستمرون — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 24, 2020

ونشر الأكاديمي الإماراتي جزء من كتابه “على مفترق طرق” يكشف موقف الشيخ زايد من ولاية العهد وتناقض موقفه مع المرسوم الذي صدر خلال مرضه بحسب مصادر غربية.

هذا ما كتبته في كتابي الامارات على مفترق طرق حول موقف الشيخ زايد من ولاية العهد وتناقض موقفه مع المرسوم الذي صدر خلال مرضه بحسب مصادر غربية ( اقرأوا النصف الأعلى من الصفحة) pic.twitter.com/YzWZVpsulT — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 24, 2020

وفي نهاية تغريداته بعث الدكتور يوسف خليفة اليوسف برسالة لباقي حكام الإمارات قال فيها:”نقول لحكام الأمارات الباقية لقد سئمنا صمتكم على جرائم محمد بن زايد التي دمرت سمعة هذا البلد واساءت لتاريخه ولذلك فاننا نطالبكم بالوقوف مع قضايا شعب الأمارات بدل هذا الصمت”

نقول لحكام الأمارات الباقية لقد سئمنا صمتكم على جرائم محمد بن زايد التي دمرت سمعة هذا البلد واساءت لتاريخه ولذلك فاننا نطالبكم بالوقوف مع قضايا شعب الأمارات بدل هذا الصمت ونطالبكم بإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وسحب صلاحيات هذا المعتوه والا فاننا سنعتبركم حلفاء له وسنكشف واقعكم كذلك — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 24, 2020

وتابع:”ونطالبكم بإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وسحب صلاحيات هذا المعتوه والا فاننا سنعتبركم حلفاء له وسنكشف واقعكم كذلك”

يشار إلى أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة و قد انتخب رئيسا للدولة من قبل” المجلس الأعلى للاتحاد ” في الثالث من نوفمبر 2004.

وكان ناشطون لفتوا إلى الوضع الصحي المتأخر لرئيس الإمارات، والذي ظهر جليا في أحدث صور له منذ أشهر وقد بدا عليه التعب الشديد وعدم التركيز لدرجة أنه في الغالب لا يدرك ما يحدث حوله لذلك لم ينشر أي مقاطع مصورة للقاء واكتفوا بالصور.

ويبلغ خليفة آل نهيان من العمر 71 عاما ويشغل منصب رئيس الدولة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2004.

ولم يظهر “آل نهيان” إلى العلن منذ أكثر من 5 سنوات إلا من خلال بعض الصور التي ظهرت فيها تغيرات بملامحه وضعف في بنيته الجسدية.

وتعرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في يناير عام 2014 لوعكة صحية نتيجة “جلطة”، وفق ما ذكرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية حينها.

لكن مصادر خاصة أكدت حينها أن لأخيه محمد بن زايد الذي كان يسعى لفرض سيطرته على البلاد دور في مرض الشيخ خليفة الغامض والمفاجئ للجميع.

وغادر خليفة الإمارات للمرة الثانية عقب مرضه مطلع عام 2017 في «زيارة خاصة» استمرت مدة أسبوع.