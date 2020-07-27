هذا مصير المتهم بقتل زوجته في الإمارات بسبب “رسالة من مديرها”.. ذبحها كالأضحية أمام المارة دون أن يرف له جفن!

كشفت وسائا إعلام إماراتية اليوم، الاثنين، عن مصير متهم بقتل زوجته في دبي بسبب رسالة من مديرها، في قضية فجرت جدلا واسعا في فبراير الماضي.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم” قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن المؤبد والإبعاد بحق آسيوي (44 عاماً) أدين بقتل زوجته عمداً مع سبق الإصرار بثلاث طعنات متفرقة في جسدها أمام مقر عملها في منطقة القوز الصناعية، بسبب رسالة نصية تلقاها من مديرها في العمل تفيد بأن زوجته تخونه مع آخر، فقدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة، وحدثت مشادة مع زوجته قتلها على اثرها، واعترف المتهم فور القبض عليه بالجريمة كاملة.

وقال شاهد من شرطة دبي إن «بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات عن جريمة قتل بمنطقة القوز الصناعية الرابعة مقابل مجمع مستودعات، وبالانتقال إلى هناك شاهد جثة امرأة في العقد الرابع من عمرها غارقة في الدماء».

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن بلاغا ورد إلى الشرطة يفيد بوجود جثة امرأة في العقد الرابع من عمرها، غارقة في الدماء.

وقال مدير شركة المجني عليها، في التحقيقات إنها غادرت مع زوجها قبل دقائق من وقوع الجريمة، وبعد تحريات تبين أن الزوج قدم بتأشيرة زيارة إلى الإمارات، فتم تحديد موقعه، والقبض عليه في منطقة جبل علي أثناء تجوله فيها.

واعترف الزوج بجريمته، وقال إنه تزوج المجني عليها في موطنه، وأنجب منها ابنتين، مبينا أنها قدمت إلى الإمارات بعد حصولها على وظيفة عبر الإنترنت منذ نحو عام، وتقيم في سكن مشترك مع زميلاتها، وفي هذه الأثناء تلقى رسالة نصية من مديرها، تفيد بأن زوجته تخونه مع رجل آخر، فقدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة.

الزوج القاتل أوضح أنه توجه يوم الواقعة إلى مقر عملها، وشاهد مدير الشركة، فنادى عليه، وسأله عن سبب الرسالة التي أرسلها إليه بشأن تورط زوجته في علاقة مع آخر، فاصطحبته زوجته إلى خارج المكتب غاضبة، واحتد النقاش بينهما، مستنكرة أن يتحدث مع مديرها بتلك الطريقة التي أحرجتها.

واضاف المتهم أن النقاش احتد بينهما، ودفعته في صدره، وصرخت عليه، فسحب سكينا كانت بحوزته، وطعنها مرات عدة، ثم تخلص من أداة الجريمة في المكان ذاته. وتم القبض عليه وتجري محاكمته الآن.