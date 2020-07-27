“عذر أقبح من ذنب”.. حكومة الأردن تخرج عن صمتها وتكشف سبب اعتقال قادة نقابة المعلمين

بعد صمت طويل وموجة جدل واسعة أثارها خبر إلقاء القبض على أعضاء بنقابة المعلمين في الأردن، خرجت السلطات الأردنية عن صمتها وكشفت سبب إقدامها على هذه الخطوة التي فجرت جدلا واسعا.

وفي التفاصيل التي أوردتها “رويترز” فقد بررت حكومة الأردن احتجاز قادة نقابة المعلمين، بأن الأمر تم لمنع حملة احتجاجات كانت ستشل خدمات حكومية أساسية في وقت تكافح البلاد للتغلب على الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

والسبت، الماضي ألقت قوات الأمن الأردني القبض على 13 عضوا بارزا بالنقابة ، بتهم “التحريض والفساد وممارسة أنشطة إجرامية وارتكاب مخالفات مالية” وذلك في حملة مفاجئة على واحدة من أكبر النقابات التي أصبحت مصدرا كبيرا للمعارضة.

المتحدث باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، قال للصحفيين حينها إن “نقابة المعلمين الموقوف أعمالها نفذت وتلوح مجددا بتنفيذ وقفات احتجاجية وإضرابات واعتصامات تضر بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها وتتجاوز أوامر الدفاع”.

وقال مسؤولون إن من بين الخاضعين للاستجواب ناصر النواصرة القائم بأعمال نقيب المعلمين وآخرون كانوا قد نظموا إضرابا استمر شهرا العام الماضي بسبب الأجور وذلك في أحد أطول إضرابات القطاع العام وأكثرها إضرارا في تاريخ البلاد.

القضاء الاردني قرر وقف نقابة المعلمين واغلاق مقراتها لمدة سنتين ، وتم اصدار مذكرات احضار واعتقال لأعضاء النقابة ومن ضمنهم الدكتور ناصر



طبعا التهمة الاساسية هي التحريض على حكومة رئيس الوزراء وكمان القضاء بحكي انه في اتهامات تتعلق بامور ادارية ومالية .. — علي 🇵🇸 (@AliNawasraa) July 27, 2020

هذا وقرر وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور تيسير النعيمي اليوم الاثنين، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، عملا بتنفيذ قرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس النقابة ووقفها ووقف هيئاتها لمدة عامين.

القرار الذي قوبل برفض تام من قبل عدد كبير من الأردنيين الذين عبروا عن تضامنهم الكامل مع المعلمين، مستنكرين صدام الدولة الصبياني معهم وعدم تنفيذ مطالبهم المشروعة.

صدام الدولة الاردنية مع نقابة المعلمين هو شيء مخزي للغاية وله ابعاد اكثر من الظاهر فكبداية الحافز الرئيسي لما حدث هو وجود الاخوان المسلمين وبالرغم من اني لا اتفق معهم لكنهم جماعة متواجدة بالاردن ومرخصة مثلها مثل اي حزب اخر ومن حقها التواجد بالنقابات وما الى ذلك وعدائك معهم—— — Yazan Shdaifat (@YazanShdaifat) July 27, 2020

ووافقت الحكومة على اتفاق في أكتوبر الماضي أنهى الإضراب واشتمل على زيادة الأجور بنسبة 50 بالمئة على أن يبدأ سريانه هذا العام وذلك في محاولة لتفادي أزمة سياسية أكبر.

واتهمت النقابة التي تضم مئة ألف عضو الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق، علما أن الحكومة أرجأت كل الزيادات في أجور موظفي القطاع العام قائلة “إن المالية العامة تواجه ضغطا شديدا”.