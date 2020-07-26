“شاهد” السعودية هند القحطاني تتلقّى صوراً فاضحة من متابعيها لأعضاءهم التناسلية!

بررت الناشطة السعودية هند القحطاني نشرها تعليقاً إباحياً من أحد مُتابعيها، بأنه نُشر عن طريق الخطأ.

وأكدت هند القحطاني أنها لم تتعمد نشر التعليق، وقامت بحذفه، لكن إصرار مُتابعيها جعلها تخرج عن صمتها وتكشف ما هو أعظم بحسب تعبيرها.

ونشرت هند فيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، قالت فيه لمن يُكذبها: “الكاذب يصعب عليه تصديق أحد، أصلا هي متعمدة وألحين بتقول بالخطأ ليش وش مصلحتي؟ أنت قولي ماهي مصلحتي بإني أنشر التعليق الإباحي؟ والكلام القذر”.

وتابعت هند: “تعاتبوني أنا وهذا القذر اللي مفروض تلقى عليه الملامة، إنتوا ما شفتم شيء، ليتكم تشوفون، أقسم بالله إن بعضهم يرسل أعضاءه التناسلية”.

وكشفت هند تفاصيل الصور الجريئة التي تصل لها قائلة: “إنتو مسويين مستغربين وماتعرفون إنه في ناس قذرين لأبعد الحدود، وبعضهم غبي يرسل صورة عضوه عبر إيميله، يعني أسرع وسيلة للقبض عليك، مادري هو هبال ولا جنون ولا هو يتعاطى وبعدين يرسل، بنص عقل”.

ونوهت هند القحطاني إلى أن جميع من يُرسل لها هذه الصور الخادشة، من الرجال، وتابعت: “طبعا كلهم رجال اللي يرسلون لي صورة أعضاءهم التناسلية، ولا سيدة سوت هذه الطريقة، والمشكلة هذه النوعيات يتهمون المرأة بنقصان العقل، والدين”.

وكانت موجة جدل واسعة قد أثيرت حول هند القحطاني، بعدما قامت بنشر تعليقات المُتابعين الخاصة لها على فيديوهاتها التي تنشرها عبر تطبيق “سناب شات”.

واحتوت التعليقات التي نشرتها هند القحطاني، إيحاءات جنسية وألفاظ بذيئة وجريئة.

كما أثارت هند القحطاني جدلاً بالإعلانات الجريئة التي تقوم بها بعد إعلانات قمصان النوم، فقد نشرت إعلانات تتضمن نصائح حساسة جريئة تخص النساء وأعضائهن الخاصة.

#هندالقحطاني تثير الجدل عبر السناب بعد تنزيل ردود المتابعين عبر ستوري pic.twitter.com/zarmRVk6Ek — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) July 24, 2020

وتصدرت هند القحطاني التريند عبر “تويتر”، بعد جرأتها على عرض التعليقات الجريئة، والتي رأى الجمهور أنها نتيجة طبيعية لما تُقدمه من محتوى وإعلانات فاضحة.

واعتقد الجمهور أن آخر الخطوط الحمراء التي ستتجاوزها هند، حين أبرزت مفاتن جسدها بحجة الإعلان عن الملابس الداخلية المريحة للفتيات.

وظهرت هند القحطاني بفيديو وهي ترتدي “بيبي دول”برتقالي وقصير، ويكشف صدرها بطريقة فاضحة، وبدأت تستعرض جسدها أمام الكاميرا وتقول: “شيء فخامة، شيء ناعم، شيء يجنن، روعة”.

وبدأت هند القحطاني باستعراض محتويات العلبة التي تعمل إعلاناً لمُنتجها، وتُخرج منه ملابس داخلية جريئة خاصة بالنساء، وبررت ذلك بأنه مُجرد إعلان لسلعة كباقي السلع الأخرى.