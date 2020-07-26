حليمة بولند في المقدمة .. ننشر أسماء المشاهير الـ10 المتورطين بفضيحة غسيل الأموال في الكويت

كشف مصدر كويتي مطلع عن أسماء المشاهير الكويتيين الـ10 المتهمين بفضيحة غسيل الأموال.

والمتهمون هم:

1- حليمة بولند.

2- فوز الفهد.

3- فرح الهادي.

4- مريم رضا.

5- يعقوب بوشهري.

6- عبدالوهاب العيسى.

7- دانة الطويرش.

8 جمال النجادة.

9- شفاء الخراز.

10- مشاري بو يابس.

وقرر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، الأحد، التحفُّظ على أموال المشاهير الـ10 وقرر منعهم من السفر.

وفور صدور قرارَي النائب العام، نفذ البنك المركزي تجميد الأرصدة فوراً.

وعمّمت وزارة الداخلية أسماء المشاهير الـ10 فوراً على المنافذ البرية والمطار، خشية هروب أي منهم.

وقال المصدر لصحيفة “القبس” الكويتية: إن القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين.

وكشف المصدر عن اجتماع حاسم الأربعاء بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتبادل المعلومات.

ولفت إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولى، حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظراً للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد.

وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حالياً 27 مواطناً ومقيماً يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات.

ووفق مصدر أمني، فإن الأدلة قطعية على بعض هؤلاء .