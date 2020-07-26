“حيتان” الفساد بسلطنة عُمان يتحسسون رؤوسهم.. القبض على مسؤول كبير نهب المال العام وهذه عقوبته
يبدو أن عهد السلطان هيثم بن طارق ستشهد فيه السلطنة انتفاضة كبيرة على الفساد الإداري داخل أجهزة الدولة، ولن ينجو أي فاسد نهب أموال الشعب سواء كان موظفا صغيرا أم مسئولا كبيرا حيث لن ينفع أحد منصبه أو علاقاته.
وفي هذا السياق وتأكيدا على مساعي السلطان لاجتثاث شجرة الفساد قضت محكمة الاستئناف (دائرة الجنايات) في سلطنة عمان، بسجن موظف عام عشر سنوات، وذلك بعد إدانته بجناية الاختلاس وسجنه خمس سنوات.
كما تم تغريم المتهم مبلغ مليون و204 آلاف ريالا مع إلزامه برد المبلغ المُستولى عليه، وهو يساوي قيمة الغرامة.
وبحسب ما نشره الحساب الرسمي للادعاء العام بسلطنة عمان على “تويتر” ورصدته (وطن)، فقد أدين الموظف أيضا بجناية غسل الأموال، وقضت بسجنه 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 50 ألف ريال عماني.
وذلك على أن تُجمع العقوبات بحقه، فضلاً عن عزلهِ من وظيفته، وحرمانه من توِّلي الوظائف العامة مؤبداً، ومصادرة أمواله المضبوطة.
ولاقى هذا الخبر تفاعلا واسعا من قبل العُمانيين الذين أشادوا بمجهود السلطات في محاربة الفاسدين داخل أجهزة الدولة، بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق.
واعتبر أحد النشطاء أن الفساد يبدأ من الموظف الاصغر ومن ثم يتدرج للكبار
“والمال العام ليس يقصد به النقدي فقط فهناك فئة اخرى تستغل خيرات الوطن ولا توجد من يقوم بردعها وهذا يدخل من ظمن المال العام الذي يتنزفة لصالح فئة تظن نفسها لها الاخقيه دون غيرها والفساد يكمن في التستر على هذه الفئة.”
فيما اتهم آخر السلطات بالتقصير في هذا الباب وقال:”مشكلة الإدعاء العام عندنا لا يتحرك إلا عندما يتم التبليغ من جهاز الرقابة او من الجهة الحكومية،، عكس الدول المتقدمة، الادعاء العام لديه عيون وهناك صحف وثقافة عامة للتبليغ عن الفساد.نتمنى أن نرى منهجية جديدة للادعاء في التعامل مع أموال الدولة دون انتظار جهازالرقابة اوالجهة المعنية”
ودون خالد المقبالي:”كمواطن عندما اسمع هذا الخبر ينقسم تفكيري للتامل في امرين، اولا كيف يتم الاستيلاء على هذه الكمية الكبيرة من المال العام دون ان يشعر احد وماهي الثغرات الرقابية التي تتيح الوصول لهذا المبلغ الكبير قبل كشفه”
وتابع:”ثانياً .. لماذ لم يتم التوصل للجاني قبل وصوله لهذا المستوى المتقدم”