اعترافات صادمة لـ الشاب “البدون” الذي تسبب في وفاة 5 كويتيين وفقد آخرين لبصرهم لأجل 5 دنانير

قدم الشاب “البدون” الذي تسبب بمقتل 5 اشخاص في الكويت وإصابة آخرين بالعمى، اعترافات صادمة أثناء التحقيقات معه وكشف عن طبيعة الخمور المغشوشة التي باعها لهؤلاء الضحايا مقابل 5 دنانير وكيف صنعها.

وفي التفاصيل وبحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية فقد سجل مستشفى الجهراء في الكويت، حالة وفاة جديدة لشاب كويتي نتيجة احتسائه الخمور المغشوشة التي أودت بحياة أربعة شبان قبله وأودعت خمسة آخرين العناية المركزة بحالة حرجة.

هذا وتوفي الشاب الذي كان يتلقى العلاج في العناية المركزة، إلى جانب مجموعة من الشبان الذين وصلوا إلى المستشفى في الأيام القليلة الماضية تباعا بحالة حرجة بسبب تعاطيهم لهذه الخمور المصنعة محليا.

“الأنباء” نقلت اعترافات المتهم ببيع هذه الخمور وهو شاب من غير محددي الجنسية، أو من يعرفون بـ ”البدون“، والذي نفى تعمده إلحاق الضرر بالشبان.

الصحيفة نقلت عن مصدر أمني أن المتهم اعترف بأنه اشترى قبل فترة كمية من الكحول من منطقة المباركية وهو كحول مخصص لتصنيع العطور.

وقام المتهم بخلط الكحول داخل الزجاجات مع نسبة من الماء وبيعه لزبائنه حيث بلغت قيمة الزجاجة خمسة دنانير، وأكد في اعترافاته ”أنه لم يكن يعلم أن الخليط الذي صنعه سام ويؤدي إلى الوفاة وفقدان البصر مبررا خلطه للماء والكحول بأنه نوع من التجارة“.

وتخلص الشاب البدون من كميات الخمور الموجودة لديه في حمام منزله بعد علمه بما لحق بزبائنه من وفاة وإصابة أحدهم بالعمى، فيما أوضح المصدر الأمني للصحيفة الكويتية ”أنه تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة.

ويشار إلى أن قصة الخمور المغشوشة بدأت في الكويت قبل أيام بعد وصول عدة حالات حرجة إلى مستشفى الجهراء، ليتبين من خلال التحقيقات مع المصابين أنهم اشتروا خمورا من أحد الأشخاص (وهو المتهم البدون) الذي تم ضبطه ليعترف ببيعه الخمور للشبان.