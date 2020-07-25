هذا حال بيوت الله في عهد محمد بن سلمان!.. سعودي يرمي القمامة على مسجد ويتباهى بفعلته!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لشخص مجهول الهوية، يتباهي برمي القمامة على المسجد.

ويظهر بالفيديو المتداول، والذي رصدته “وطن”، مجهول، يرمي نفاياته باتجاه المسجد، ويقوم بتصوير نفسه والتباهي بفعلته على مواقع التواصل، مرفقاً الفيديو بتعليق: “لا تنسى أن تضع المهملات في سلة المهملات”.

#شخص_يرمي_الزباله_علي_المسجد



شخص يقوم بإلقاء القمامة -أجلكم الله- عند أحد المساجد استهزاءً واستنقاصاً ويوثق فعلته ويقوم بنشرها دون أدنى مراعاة لحرمة المساجد، ومطالبات بمحاسبته. pic.twitter.com/bsjV71ucim — وش سالفة الهشتاق ترند ؟ (@af_ay19900) July 25, 2020

وأثار المقطع غضباً واسعاً بين المغردين الذين طالبوا بالقبض عليه، ودشنوا هاشتاغ #شخص_يرمي_الزباله_علي_المسجد.

وكتب مُغرد: “جعل اليدين تشل والعين تعمى، وعنك الاذى ما تأجد اللي يزيله، والدود في جسمك يفقس ويرعى، ومن العفن الجسم مأحدٍ يشيله”.

جعل اليدين تشل والعين تعمى

وعنك الاذى ما تأجد اللي يزيله



والدود في جسمك يفقس ويرعى

ومن العفن الجسم مأحدٍ يشيله



الغرابي



#شخص_يرمي_الزباله_علي_المسجد pic.twitter.com/BsiB3HAybU — الغرابي (@graby2020) July 24, 2020

وكشف مُغرد باسم عبدالرحيم الحارثي، هوية الفاعل، والمنطقة التي شهدت الواقعة، وكتب: “من سكان القصيم وذي الاشكال ما تمثل سكان القصيم نتمنى محاسبته”.

وتبين أن الفاعل يُدعى على تويتر “المحارب آرخميدس”، ويضع عبارة “مُلحد قومي والإلحاد يسري في عروقي ودمائي”، شعاراً له.

من سكان القصيم وذي الاشكال ما تمثل سكان القصيم نتمنى محاسبته #شخص_يرمي_الزباله_علي_المسجد pic.twitter.com/tJ2Zp9TxwE — Abdulrhim alharthi (@alhmileAbdul) July 24, 2020

وطالب المستشار عبدالله الجريد، النائب العام بالقبض عليه، وكتب: “سعادة النائب العام السادة النيابة العامة صاحب هذا المقطع والعياذ بالله يهين أحد المساجد برمي القمامة عليه نأمل من سعادتكم الوقوف بوجه مثل هؤلاء وتطاولهم على بيوت الله عزوجل”.

سعادة النائب العام

السادة النيابة العامة

صاحب هذا المقطع والعياذبالله يهين أحد المساجد برمي القمامة عليه

نأمل من سعادتكم الوقوف بوجه مثل هؤلاء وتطاولهم على بيوت الله عزوجل@bip_ksa @security_gov #شخص_يرمي_الزباله_علي_المسجد pic.twitter.com/O4u8v2IMye — المستشار/ عبدالله الجريد (@jurayedabdullah) July 24, 2020

ونشر آخر سلوكاً للغُراب الذي يرمي القمامة في مكانها، وعلق: “والله لما تشوف هالمنظر إنك تستحي على نفسك وإنك تعتبر نفسك من ضمن البشر ..”.

#شخص_يرمي_الزباله_علي_المسجد

والله لما تشوف هالمنظر إنك تستحي على نفسك وإنك تعتبر نفسك من ضمن البشر .. pic.twitter.com/NmvpOeqpKL — ‏‏﮼ ALI al-Hilali (@akoooas_1_wahed) July 25, 2020

وعرى مُغرد آخر ما آلت إليه أخلاق كثيرين في المملكة، وكتب: “قبل فتره واحد يحرق قطه وهي حيه .. وبعدها واحد يصور مقطع وهو يذبح قطه ، وبعدها واحد يبول على النقاب .. والحين هذا المسخ يرمي الزباله عند المسجد ؟!! كل هذي الأحداث جات ورى بعض وبوقت قصير !!! فيه شي بالموضوع ؛ لكن الله يجعل كيدهم في نحورهم”.

#شخص_يرمي_الزباله_علي_المسجد



قبل فتره واحد يحرق قطه وهي حيه .. وبعدها واحد يصور مقطع وهو يذبح قطه ، وبعدها واحد يبول على النقاب .. والحين هذا المسخ يرمي الزباله عند المسجد ؟!! كل هذي الأحداث جات ورى بعض وبوقت قصير !!! فيه شي بالموضوع ؛ لكن الله يجعل كيدهم في نحورهم . pic.twitter.com/SV8uCW2IlQ — MT3B | 30⬇️ (@meto_F11) July 24, 2020

ونشر مُغرد، تغريدات سابقة لصاحب الحساب، كاشفاً عن تباهيه بالإلحاد، وعلق: “كان ولا يزال يتطاول على كلام الله مبدأ الملحد هو محاربة الإسلام وسب الله هالشخص لابد أن يأخذ جزاه الرادع”.

كان ولا يزال يتطاول على كلام الله مبدأ الملحد هو محاربة الإسلام وسب الله هالشخص لابد أن يأخذ جزاه الرادع#شخص_يرمي_الزباله_علي_المسجد pic.twitter.com/COzjw4Qekp — peern (@peern_1) July 24, 2020

وكتب الناقد السياسي غانم الدوسري: “في عهد الملك سلمان وابنه أصبحت بيوت الله تهان وتدنس”.

في عهد الملك سلمان وابنه أصبحت بيوت الله تهان وتدنس.#شخص_يرمي_الزبالة_على_المسجد pic.twitter.com/otGBO3aEpO — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) July 24, 2020

وعلق الإعلامي السعودي علي الغفيلي على المقطع: “حسبي الله و نعم الوكيل هذا تخطى الأدب والأخلاق وامتهن بيتًا من بيوت الله”.

حسبي الله و نعم الوكيل

هذا تخطى الأدب والأخلاق

وامتهن بيتًا من بيوت الله !



#شخص_يرمي_الزبالة_على_المسجد pic.twitter.com/bVhbA4d9pQ — علي الغفيلي (@alialgofaily) July 24, 2020

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المختصة حول الحادثة حتى الآن.

يُذكر أن دراسة أعدها معهد غالوب الدولي الذي يتخذ من زوريخ مقرا له، أظهرت أن نسبة الإلحاد في السعودية تتراوح بين 5 و9 بالمئة من مجموع عدد سكان المملكة.

وهذه النسبة هي الأكثر ارتفاعا مقارنة مع دول عربية حتى مع تلك التي تعرف بميولها العلمانية كتونس ولبنان حيث أن هذه الدراسة بينت أن نسبة الإلحاد في هاتين الدولتين لا تتجاوز 5 بالمئة من مجموع السكان.

وتعتبر نسبة الملحدين في السعودية مرتفعة ومفاجئة بعد تطبيق رؤية ابن سلمان 2030 منذ أربع سنوات.