بعد تطاول عبدالله وافيه على خالد بن الوليد.. سياسي سعودي يستهزئ بسنة النبي ويفجر موجة غضب

تسبب السياسي والناشط السعودي أحمد الناصر، في موجة غضب واسعة بين السعوديين بعد سخريته من سنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذلك عقب أيام موجة جدل أخرى أثارها الصحافي السعودي عبدالله وافيه بعد تطاوله على الصحابي الجليل خالد بن الوليد.

“الناصر” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) سخر من السنة النبوية ويوم عرفة، حيث كتب:”متى #يوم_عرفة لأني ما راح اصومه .. لأنه ليس سنة ولا واجب ولا مستحب ولا مندوب”

متى #يوم_عرفة لأني ما راح اصومه ..

لأنه ليس سنة ولا واجب ولا مستحب ولا مندوب — احمد الناصر (نهار) (@nahar_100) July 23, 2020

التغريدة التي عرضته لهجوم واسع من قبل السعوديين الذين اتهموه بالاستهزاء بسنة النبي، ودشنوا وسم “#الناصر_يستهزئ_بسنة_المصطفى” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر المملكة.

#الناصر_يستهزئ_بسنة_المصطفى



ربي انت تعلم ان عبدك احمد الناصر تمادى واستهزى كثيرا مرارا وتكرارا ومرة تلو أخرى

تكرّر نفس الشىء



اللهم عليك بـه فانه لايعجزك 🤲🏻 pic.twitter.com/3wKmDVLlUt — خالد بن عبدالعزيز .مصاب Covid-19 😷 (@A79801) July 23, 2020

#الناصر_يستهزي_بسنه_المصطفي



هاشتاق تم اطلاقه ضد تغريدة لـ أحمد الناصر ينكر فيها سنة صوم يوم عرفة. pic.twitter.com/5ecmDLDiVC — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) July 23, 2020

صحيفة تطعن بالقرآن وتدعو إلى إعادة كتابته، ونسوية تستهزئ بآية قرآنية وتتبجح بمخالفتها، وسفيه يطعن بكل وقاحة في يوم عرفة، ورابع تافه يسخر من أيام العشر من ذي الحجة من خلال الموسيقى والغناء !!



ثم يقولون نحن لا نحارب الدين !!#الناصر_يستهزئ_بسنة_المصطفى pic.twitter.com/tGsvwXa5MK — معالي الربراري (@Mrbrary) July 23, 2020

وتقدم العديد من النشطاء السعوديين ببلاغات للنائب العام السعودي يطالبونه فيها بالقبض على الناصر، بتهمة الإساءة للنبي والتطاول على سنته وهو ما يجرمه القانون السعودي، بحسبهم.

سعادة النائب العام

السادة النيابة العامة

هذا بلاغ ضد المدعو أحمد الناصر يستهزئ بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالسخرية بأفضل أيام الله وهو يوم عرفه

وهي سخرية واضحة بالسنة النبوية

وأعلم علم اليقين أن حكومتنا لا ترضى لأحد بذلك @bip_ksa#الناصر_يستهزئ_بسنة_المصطفى pic.twitter.com/MCWfCftSlm — المستشار/ عبدالله الجريد (@jurayedabdullah) July 23, 2020

الي معالي النائب العام @bip_ksa

الي معالي وزير العدل @MojKsa

الى أصحاب الفضيلة العلماء @ssa_at

لماذا تمرهذه الاستفزازات لمشاعرالمسلمين والسخريه من شعائر دينهم دون تحركات فاعله وعقوبات رادعه ؟#الناصر_يستهزئ_بسنة_المصطفى pic.twitter.com/4YH713p6SE — محب الخير (@User_Name1i) July 23, 2020

#الناصر_يستهزئ_بسنة_المصطفى

لا تصومه!

ماهو بسبب أنّه ليس سنّة ولا واجب ولا مستحبّ ولا مندوب.

بل لأنّك مرفوع عنك القلم!! pic.twitter.com/1L7mW3X4iN — سَعْدٌ المُوْرِقِيُّ(نعود-بحذر) (@saadalmorigi) July 23, 2020

ويشار إلى أنه قبل أيام أثار صحفي سعودي حالة من الغضب بين السعوديين؛ بعد مهاجمته لمسلسل عن الصحابي خالد بن الوليد، ووصفه لزمن الصحابة بزمن “القتل والدم”.

وقال الصحفي عبد الله وافيه في انتقاد المسلسل: “هناك أحداث مرعبة لا تتوافق مع زمن يذهب نحو الوعي والتنوير ونسيان تاريخ من الدماء والقتل”.

وما يزال القائمون على مسلسل خالد بن الوليد، الذي من المفترض أن تعرضه قناة “إم بي سي” في رمضان القادم، يبحثون عن بطل للعمل الفني، في ظل اعتذار أكثر من ممثل عن عدم القيام بالدور، بحسب وسائل إعلامية.

وهاجم السعوديون ومغردون من دول أخرى “وافيه” من خلال إطلاقهم وسماً عبر موقع “تويتر” بعنوان “عبد الله وافيه يسيء للصحابة”، مع دعواتهم للنيابة العامة بضرورة التحرك واعتقاله.