بعد تطاول عبدالله وافيه على خالد بن الوليد.. سياسي سعودي يستهزئ بسنة النبي ويفجر موجة غضب
تسبب السياسي والناشط السعودي أحمد الناصر، في موجة غضب واسعة بين السعوديين بعد سخريته من سنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذلك عقب أيام موجة جدل أخرى أثارها الصحافي السعودي عبدالله وافيه بعد تطاوله على الصحابي الجليل خالد بن الوليد.
“الناصر” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) سخر من السنة النبوية ويوم عرفة، حيث كتب:”متى #يوم_عرفة لأني ما راح اصومه .. لأنه ليس سنة ولا واجب ولا مستحب ولا مندوب”
التغريدة التي عرضته لهجوم واسع من قبل السعوديين الذين اتهموه بالاستهزاء بسنة النبي، ودشنوا وسم “#الناصر_يستهزئ_بسنة_المصطفى” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر المملكة.
وتقدم العديد من النشطاء السعوديين ببلاغات للنائب العام السعودي يطالبونه فيها بالقبض على الناصر، بتهمة الإساءة للنبي والتطاول على سنته وهو ما يجرمه القانون السعودي، بحسبهم.
ويشار إلى أنه قبل أيام أثار صحفي سعودي حالة من الغضب بين السعوديين؛ بعد مهاجمته لمسلسل عن الصحابي خالد بن الوليد، ووصفه لزمن الصحابة بزمن “القتل والدم”.
وقال الصحفي عبد الله وافيه في انتقاد المسلسل: “هناك أحداث مرعبة لا تتوافق مع زمن يذهب نحو الوعي والتنوير ونسيان تاريخ من الدماء والقتل”.
وما يزال القائمون على مسلسل خالد بن الوليد، الذي من المفترض أن تعرضه قناة “إم بي سي” في رمضان القادم، يبحثون عن بطل للعمل الفني، في ظل اعتذار أكثر من ممثل عن عدم القيام بالدور، بحسب وسائل إعلامية.
وهاجم السعوديون ومغردون من دول أخرى “وافيه” من خلال إطلاقهم وسماً عبر موقع “تويتر” بعنوان “عبد الله وافيه يسيء للصحابة”، مع دعواتهم للنيابة العامة بضرورة التحرك واعتقاله.