أكاديمي إماراتي يفضح فساد حكام الإمارات في تغريدتين ناريتين وماذا كان يطلب زعماء العرب من أمريكا!

كشف الأكاديمي الإماراتي الشهير، يوسف اليوسف، استاذ الاقتصاد في جامعة الإمارات، فساد حكام الإمارات، فاضحاً ما يدور خلف الكواليس.

وقال اليوسف الذي استدعته نيابة امن الدولة للتحقيق معه في تهم منسوبة إليه بدعم جماعة إرهابية وتهديد أمن الإمارات، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن حكام الإمارات أصبحوا أقل منفعة لشعوبهم من رؤساء بلديات الغرب “.

وأضاف :”حكام الإمارات أصبحوا أقل منفعة لشعوبهم من مدراء البلديات في الغرب، فهؤلاء المدراء إذا ذهبوا إلى الحكومة المركزية طالبوا بموارد لتطوير مدنهم، وحكام الإمارات إذا ذهبوا إلى العاصمة، طالبوا بأموال لجيوبهم الخاصة، ولا تخضع لأي رقابة مالية اتحادية”.

1. حكام الأمارات اصبحوا اقل منفعة لشعوبهم من مدراء البلديات في الغرب فهؤلاء المدراء اذا ذهبوا الى الحكومة المركزية طالبوا بموارد لتطوير مدنهم وحكام الأمارات اذا ذهبوا الى العاصمة طالبوا بأموال لجيوبهم الخاصة ولا تخضع لأي رقابة مالية اتحادية — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 24, 2020

وتابع اليوسف “هذه الإشكالية تذكرني بقول أحد الأساتذة الزملاء الذي زار البيت الأبيض أيام الرئيس كارتر، ويقول لي عندما اجتمعنا بالرئيس كارتر سألنا: ما قصة الحكام العرب إذا زارونا كانت مطالبهم خاصة بهم، وإذا خرجوا طالبوا بمساعدة الفلسطينيين، فقلت له طبعاً قضية فلسطين هي مهمة في الوقت الضائع”.

2. هذه الأشكالية تذكرني بقول احد الأساتذة الزملاء الذي زار البيت الأبيض أيام الرئيس كارتر ويقول لي عندما اجتمعنا بالرئيس كارتر سألنا : ما قصة الحاكم العرب اذا زارونا كانت مطالبهم خاصة بهم واذا خرجوا طالبوا بمساعدة الفلسطينيين …..فقلت له طبعا قضية فلسطين هي مهمة في الوقت الضائع — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 24, 2020

وأثارت تغريدات البروفيسور الإماراتي ردود أفعال عديدة لدى المتفاعلين عبر تويتر، والذين أثنوا على حديثه، وأكدوا صحة ما جاء فيه.

عفوا يابروف ماحكاية هذا موظف اتحادي وهذا موظف امارة والتفاوت بينهما في الدخل كما قال لي صديق اماراتي — M (@m2681961) July 24, 2020

الكل يهتم بتكيبر كرشه من تعب الشعب — أحمد البلوشي (@B5EQo1XI4ZNfeP6) July 24, 2020

وفي ذلك قال أحد المغردين: “سلمت يمناك والله كلامك في محله، يطالبون بمطالب خاصة بهم وبأبنائهم، والله في أبو ظبي بعض الشيوخ المتواضعين وتم تغييبهم، تفخر بهم الإمارات وعلى رأسهم هزاع بن سلطان بن زايد، إنسان رزين ومتعلم ومثقف ومتواضع ولكن للأسف تم تغييبه عن المشهد العام”.

سلمت يمناك ، و الله كلامك في محله ،



يطالبوا بمطالب خاصة فيهم و بأبنائهم ،



و الله في أبوظبي بعض الشيوخ المتواضعين و تم تغييبهم تفخر بهم الإمارات و على رأسهم هزاع بن سلطان بن زايد ، إنسان رزين و متعلم و مثقف و متواضع و لكن للأسف تم تغييبه عن المشهد العام — Pencil (@Pencil_Power) July 24, 2020

يشار إلى أن البروفيسور الإماراتي نشر في وقت سابق تفاصيل “جريمة” ارتكبها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، تتعلق بتزويره لوثيقة مهمة أدت لتوليه منصبه الحالي في الإمارات، متهماً إياه بأنه “لم يترك جريمة إلا وارتكبها” من قتل وسجن ونهب الثروات وتعامل مع الأعداء.

يا محمد بن زايد انت لم تترك جريمة لم ترتكبها انت واجهزتك حتى الآن فقد قتلتم الأبرياء وسجنتم الأحرار ونهبتم الثروات وتعاملتم مع الأعداء واذكرك بان بداية كذبك وتزويرك هي بتوليك ولاية العهد فانت قد زورت مرسوم توليك لولاية العهد ولو بقيت مئة عام لما أصبحت ولي عهد بحسب النظام الحالي — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 24, 2020

وكان في وقت سابق قد نشر الأكاديمي الإماراتي يوسف اليوسف صورة من بيان رسمي وصله من نيابة أمن الدولة في الإمارات، حيث تم استدعاءه للتحقيق معه في تهم منسوبة إليه بدعم جماعة إرهابية وتهديد أمن الإمارات.

ويفرض بن زايد قبضة حديدية قمعية في الإمارات ولا يسمح لأي شخص أن يلمح حتى منتقداً لسياساته، وإلا فالسجن مصيره، مثل الحقوقي أحمد منصور وغيره، أو الهرب خارج الدولة للفرار من بطشه ودمويته، اللذان يعصفان بأي مختلف ومغرد خارج سربه.