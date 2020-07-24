هل سيُسحب مشروع مدينة العرفان من شركة “ماجد الفطيم” الإماراتية كما حدث مع “داماك” في “الواجهة البحرية”؟

أفادت صحيفة عُمانية أن مجلس الشورى العماني يُريد مناقشة رئيس جهاز الاستثمار العماني حول اختيار شركة إماراتية لأحد المشاريع في السلطنة.

ووفق -صحيفة “اثير” العُمانيّة- فإنّ الشركة العقارية هي “ماجد الفطيم” التي يقع مقرها في دبي بدولة الإمارات.

وذكرت الشركة العمانية للتنمية السياحية “عمران” في خبر لها بموقعها الإلكتروني أنها قامت بالشراكة مع “ماجد الفطيم” لتطوير وجهة متعددة الاستخدامات في الجزء الغربي من مدينة العرفان على مساحة تزيد على 4.5 مليون متر مربع.

وأجاز مكتب مجلس الشورى طلب المناقشة الذي تقدم به عدد من الأعضاء إلى رئيس جهاز الاستثمار العماني حول أسباب اختيار هذه الشركة العقارية دون غيرها لتطوير الجزء الغربي من مدينة العرفان.

وكانت شركة عمران العمانية الحكومية استحوذت رسمياً على مشروع مطرح للتطوير السياحي بعد فشل شركة داماك الإماراتية في تنفيذ المشروع.

⚠ مشروع تطوير #الواجهة_البحرية لـ #ميناء_السلطان_قابوس أصبح عُمانياً خالصاً 🇴🇲 بنسبة 💯% بعد سحبه من شركة #داماك الإماراتية؛ بسبب ممطالتها وتعطيلها للمشروع منذ حوالي 4 سنوات..



◾والآن .. تنطلق شركة #عمران العمانية في المشروع الهامّ للتنمية السياحية بالسلطنة 🇴🇲 #شـاهد👇 pic.twitter.com/fu7DDYJH2T — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 20, 2020

وأعلنت شركة مطرح للتطوير السياحي والتي تأسست بهدف إعادة تطوير ميناء السلطان قابوس وتحويله إلى وجهة سياحية وسكنية متعددة الإستخدامات أن الشركاء قد أقروا إعادة هيكلة حصص التملك بالشركة.

وبموجب عملية إعادة الهيكلة، ستقوم شركة (Port Investment Limited (PIL بتحويل حصتها البالغة 70% إلى مجموعة عُمران التي تمتلك نسبة 30% من أسهم الشركة.

وعليه ستستحوذ مجموعة عُمران على الأسهم وفقا للقيمة المنصوص عليها في إتفاقية الشراكة السابقة.

وبعد أن تتم عملية تحويل حصص الأسهم، ستنتقل ملكية شركة مطرح للتطوير السياحي إلى مجموعة عُمران بنسبة 100%.

وبموجب ذلك ستنتقل ملكية كافة أصول المشروع بما فيها الأرض المخصصة ومخططات التطوير والأعمال المنجزة إلى المحفظة الإستثمارية لمجموعة عُمران، بالإضافة إلى مبنى مركز المبيعات الذي تم إنشاؤه في منطقة الإنشراح.

وستتولى مجموعة عُمران مهمة تطوير المشروع نيابة عن حكومة السلطنة.

وعلى الرغم من أن إعادة الهيكلة هذه ستنهي الشراكة القائمة مع شركةPort Investment Limited (PIL) في مشروع إعادة تطوير ميناء السلطان قابوس، فإن إستكشاف الفرص سيستمر بين مجموعة عُمران و (PIL) لتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات في السلطنة والتي ستجلب استثمارات جديدة في القطاع السياحي وتوفير فرص عمل للعمانيين.

وكان جهاز الاستثمار العماني أعلن إعادة “دراسة وتقييم” مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس (الواجهة البحرية) الذي تم توقيع اتفاقيته بين الشركة العمانية للتنمية السياحية “عمران” و”داماك” عام 2017.

وجاء في بيان إعلامي صادر عن جهاز الاستثمار العماني أن المشروع سيتم تنفيذه “بما لا يتعارض مع خصوصية موقع الميناء والإرث التاريخي والمعماري للمنطقة المحيطة به، وتقديم أنشطة سياحية تتناسب مع أسلوب حياة المجتمع المجاور له، وعلى ضوء ذلك التقييم سيعاد تقديم المشروع بطريقة أنسب تراعي الاعتبارات التي وضعها الجهاز في مرحلة التقييم”.

وكان الشركاء قد أعلنوا في 2017 بالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة أن المشروع تقدر قيمته الاستثمارية بمليار دولار أمريكي، وذلك بشراكة بنسبة 30% للشريك العماني –الذي يتبع حاليًا جهاز الاستثمار العماني- و70% للشريك الإماراتي.