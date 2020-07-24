صورة “مسربة” منسوبة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد من داخل مستشفى أمريكي تدفع الديوان الأميري للردّ

تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة منسوبة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من على سرير الشفاء في أحد المستشفيات الأمريكية، كما زعم ناشروا الصورة .

تدوال صورة لسمو الامير ماتشوف شر ان شاء الله #الشيخ_صباح_الاحمد pic.twitter.com/hLr6nHFZJz — الغمندة نيوز (@alqmndaa) July 24, 2020

وادّعى بعضُ المغرّدين وفاة الأمير سريرياً بعد وصوله المستشفى الأمريكيّ لاستكمال العلاج .

لكنّ وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح الصباح سارع للرد على ما يتداول وينشر عن صحة الأمير.

وقال إن الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي على انها صورة منسوبة الى الامير “غير صحيحة”.

ودعا الوزير إلى وجوب توخي الحذر فيما ينشر من اخبار وصور.

عاجل/ وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح الصباح: الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي على انها صورة منسوبة الى سمو الامير «حفظة الله ورعاه» هي صورة «غير صحيحة» ويجب توخي الحذر فيما ينشر من اخبار وصور. pic.twitter.com/cALyrmCrBl — المجلس (@Almajlliss) July 24, 2020

وكان الديوان الأميري، قال في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية “كونا”، إن الشيخ صباح وصل إلى الولايات المتحدة وإنه “بحالة صحية مستقرة” وذلك لاستكمال العلاج.

وأوضح أن نائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد، كان برفقة الأمير، فيما استقبله هناك سفير الكويت لدى الولايات المتحدة، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح.

وتأتي رحلة الصباح بعد إجراء عملية جراحية ناجحة، يوم الأحد الماضي، حيث نصح الفريق الطبي المعالج والمشرف على صحة الأمير باستكمال العلاج في أمريكا.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح قد أعلن، السبت الماضي، أن الشيخ صباح دخل المستشفى لإجراء “بعض الفحوصات الطبية”، كما أعلن عن صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا، ما أثار قلق الكويتيين بشأن وضع الأمير الصحي.

وفي اليوم التالي، أعلن الديوان عن إجراء عملية جراحية لأمير الكويت “تكللت بالتوفيق والنجاح”.