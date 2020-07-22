بعدما أوجعهم بتغريداته .. عيال زايد “كبروا” واخترقوا حساب المفكر الكويتي البارز عبدالله النفيسي

تفاجأ متابعو المفكر الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي بنشر تغريداتٍ “مشبوهة” بشكلٍ متتالٍ على حسابه الرسميّ في “تويتر”، ليتبين على الفور أن الحساب تم اختراقه.

وأكد حساب (سالفة الهاشتاق) الكويتي على “تويتر” أنه تمّ التواصل مع الدكتور عبدالله النفيسي وتفاجأ الاخير من حجم الاتصالات التي تلقاها بشأن التغريدات التي تضمنت كلمات غير لائقة، مشدداً على أن ما جرى “اختراق مكتمل الاركان”.

عاجل #اختراق_حساب_عبدالله_النفيسي



تواصل احد الاخوة مع الدكتور عبد الله النفيسي وتفاجأ الاخير من حجم الاتصالات التي تلقاها بشأت التغريدة التي تضمنت كلمة غير لائقة وهو اختراق مكتمل الاركان…#عبدالله_النفيسي — سالفة الهاشتاق (@KuwTag) July 22, 2020

وسارع مغرّدون إلى توجيه أصابع الإتهام الى الإمارات بالوقوف خلف اختراق حساب “النفيسي”، حيث شنّت عليه وسائل إعلام إماراتية – سعودية، في الأيام الماضية حملةً مسعورة لتشويه سمعته، ونعته بالإرهاب .

للعلم ..



تم أختراق حساب الدكتور ..

عبدالله النفيسي ..



من بعض المغردين عملاء السفارات ..

وصبيان المزروعي …



#اختراق_حساب_عبدالله_النفيسي pic.twitter.com/5uZkbY9Rla — فهد ناصر الجنفاوي .. (@fhd_007) July 22, 2020

نحن نعلم من هو الدكتور #عبدالله_النفيسي

( هذي هي حرب الجبناء )

ولا يستطيعون المواجة 😉👌🏼

#اختراق_حساب_عبدالله_النفيسي pic.twitter.com/zYbzO7GXqg — ‏ 𝐀𝐥𝟑𝐧𝐳𝐢’🇰🇼 (@26lllq8) July 22, 2020

العيال كبرت واخترقوا حساب د عبدالله النفيسي

تغريدات متتالية ومتوالية تقترب من أسلوب النفيسي لكنها ليست أصيلة مثل تغريداته ولا أصلية.. شبه العيال تايواني

#اختراق_حساب_عبدالله_النفيسي — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) July 22, 2020

#اختراق_حساب_عبدالله_النفيسي



هل نحتاج ان نوضح ان الاختراق مهنة من ؟



هؤلاء الاوغاد جبناء جدا فلا يتورعون عن فعل اي شي لتشويه صورة من لا يحبون لكن هم من الغباء بمكان ان اسلوب التغريدات المخترقة اسلوب ( مزروعي ) وضيع كعادتهم



فعلوها من قبل في قناة قطرية لتبرير الحصار وانفضحوا — صريح للغاية (@b03z00z) July 22, 2020

واعتبر مغرّدون أن مخترقي حساب الدكتور عبدالله النفيسي أغبياء؛ لتضمن التغريدات التي نشرت بعد عملية الاختراق أخطاءً إملائية، من المستبعد أن يقع فيها المفكر الكويتي البارز .

تم #اختراق_حساب_عبدالله_النفيسي وهو غير مسؤول عن اي تغريدة تُكتب فيه، بس واضح ان المخترق غبي لديه اخطاء إملائية كثيرة.



لله درك يا دكتور مسبب لهم أزمة 😎 pic.twitter.com/vkI9ZkR1Ip — 🇰🇼 (@I__kuwaiti) July 22, 2020

كل التغريدات الصادرة عن الحساب لا تلزم الدكتور #النفيسي #اختراق_حساب_عبدالله_النفيسي — محمد هنيد (@MohamedHnid) July 22, 2020

وقال المحامي الكويتي عبدالله البذالي إن الأسلوب في التغريدات الأخيرة بعد الإختراق “تغير تماما وأصبح اُسلوب دحلاني بحت”.وشدد على “النفيسي” غير مسؤول عن اي تغريده تصدر من حسابه.

أتوقع حساب الدكتور مهكر …..الأسلوب تغير تماما وأصبح اُسلوب دحلاني بحت. — ﮼المحامي،عبدالله،البذالي (@Law_ALbathali) July 22, 2020

تنويه :



حساب الدكتور/ عبدالله النفيسي

مهكر وهو غير مسؤول عن اي تغريده

تصدر من حسابه



فأرجو الأنتباه



@DrAlnefisi — ﮼المحامي،عبدالله،البذالي (@Law_ALbathali) July 22, 2020

واعتبر المحامي الكويتي فهد الدوسري أن “اختراق حساب الدكتور عبدالله النفيسي ماهو الا حيلة الضعيف من عيال كبرت واصبحت تتصرف بحماقه “.

للأسف اختراق حساب الدكتور عبدالله النفيسي ماهو الا حيلةالضعيف من عيال كبرت واصبحت تتصرف بحماقه #عبدالله_النفيسي — ⚖️﮼المحامي فهد الدوسري ﮼⚖️ (@lawyer_fahd) July 22, 2020

جديرٌ بالذّكر أنّ وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد نشر مؤخراص مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يظهر فيه النفيسي وعبارات تصفه “بالإرهاب”، وتتهمه بتأييد الهجمات على أميركا عام 2001.

ورد عبدالله النفيسي، على تطاول عبدالله بن زايد عليه شخصياً، في تغريدة نارية ألجمت عيال زايد وكتابهم وذبابهم.

وقال النفيسي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “هيّا بِنَا نلعب، شيء طبيعي أن يلعب (العيال) لا ضير في ذلك ألَّبتّه اللّعب ضروري لصحة (العيال)، وشئ طبيعي أن نقول: إنّه لعب (عيال) هيّا بِنَا نلعب”.