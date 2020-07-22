بعدما أوجعهم بتغريداته .. عيال زايد “كبروا” واخترقوا حساب المفكر الكويتي البارز عبدالله النفيسي
تفاجأ متابعو المفكر الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي بنشر تغريداتٍ “مشبوهة” بشكلٍ متتالٍ على حسابه الرسميّ في “تويتر”، ليتبين على الفور أن الحساب تم اختراقه.
وأكد حساب (سالفة الهاشتاق) الكويتي على “تويتر” أنه تمّ التواصل مع الدكتور عبدالله النفيسي وتفاجأ الاخير من حجم الاتصالات التي تلقاها بشأن التغريدات التي تضمنت كلمات غير لائقة، مشدداً على أن ما جرى “اختراق مكتمل الاركان”.
وسارع مغرّدون إلى توجيه أصابع الإتهام الى الإمارات بالوقوف خلف اختراق حساب “النفيسي”، حيث شنّت عليه وسائل إعلام إماراتية – سعودية، في الأيام الماضية حملةً مسعورة لتشويه سمعته، ونعته بالإرهاب .
واعتبر مغرّدون أن مخترقي حساب الدكتور عبدالله النفيسي أغبياء؛ لتضمن التغريدات التي نشرت بعد عملية الاختراق أخطاءً إملائية، من المستبعد أن يقع فيها المفكر الكويتي البارز .
وقال المحامي الكويتي عبدالله البذالي إن الأسلوب في التغريدات الأخيرة بعد الإختراق “تغير تماما وأصبح اُسلوب دحلاني بحت”.وشدد على “النفيسي” غير مسؤول عن اي تغريده تصدر من حسابه.
واعتبر المحامي الكويتي فهد الدوسري أن “اختراق حساب الدكتور عبدالله النفيسي ماهو الا حيلة الضعيف من عيال كبرت واصبحت تتصرف بحماقه “.
جديرٌ بالذّكر أنّ وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد نشر مؤخراص مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يظهر فيه النفيسي وعبارات تصفه “بالإرهاب”، وتتهمه بتأييد الهجمات على أميركا عام 2001.
ورد عبدالله النفيسي، على تطاول عبدالله بن زايد عليه شخصياً، في تغريدة نارية ألجمت عيال زايد وكتابهم وذبابهم.
وقال النفيسي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “هيّا بِنَا نلعب، شيء طبيعي أن يلعب (العيال) لا ضير في ذلك ألَّبتّه اللّعب ضروري لصحة (العيال)، وشئ طبيعي أن نقول: إنّه لعب (عيال) هيّا بِنَا نلعب”.