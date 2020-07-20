“معذب القطط” في السعودية يُشعل غضباً واسعاً بعدما أحرق قطة حتّى الموت ووثق بالفيديو جريمته!

تداول مغردون سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مروّع لشاب يقوم بإحراق قطة في مشهد صادم أثار غضباً واسعاً .
وأقدم الشاب في الفيديو الذي وثّقه بنفسه على سكب البنزين على القطة، من ثم إشعال النار في جسدها، لتهرب والنار تشتعل فيها بينما يقوم هو بملاحقتها وتصوير جريمته البشعة، حتّى ماتت .
وأثار فعلة الشاب السعودي البشعة غضباً على مواقع التواصل الاجتماعيّ، ودشن مغرّدون هاشتاغ “معذب القطط” وسط مطالبات بمحاسبته.
ولم يصدر حتى إعداد “وطن” لهذا الخبر أي تعليق من السلطات السعودية على الفيديو المتداول والذي أشعل موجة غضب بين المغرّدين .