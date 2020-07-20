“معذب القطط” في السعودية يُشعل غضباً واسعاً بعدما أحرق قطة حتّى الموت ووثق بالفيديو جريمته!

تداول مغردون سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مروّع لشاب يقوم بإحراق قطة في مشهد صادم أثار غضباً واسعاً .

لا حول ولا قوة الا بالله .

( لا يعذب بالنار إلا رب النار )

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .!💔💔 pic.twitter.com/YNKF2Btn7n — DLY (@vvdlz) July 19, 2020

وأقدم الشاب في الفيديو الذي وثّقه بنفسه على سكب البنزين على القطة، من ثم إشعال النار في جسدها، لتهرب والنار تشتعل فيها بينما يقوم هو بملاحقتها وتصوير جريمته البشعة، حتّى ماتت .

وأثار فعلة الشاب السعودي البشعة غضباً على مواقع التواصل الاجتماعيّ، ودشن مغرّدون هاشتاغ “معذب القطط” وسط مطالبات بمحاسبته.

#معذب_القطط الله لا يوفقك نفسي اعرف ايش سوتلك اكلت طعامك ولا اذتك ولا ايش يا شيخ امسح وجهي في الجدار لو انت منت بسكران pic.twitter.com/GkmbIjauIc — حسين طميحي (@8RMErmH1BQXRWLF) July 20, 2020

#معذب_القطط

اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك …اللهم عذبه في الدنيا والاخرة اللهم عجل له العقوبة ياقوي يامنتقم ياجبار — عبدالملك حامد الحربي (@wd077) July 19, 2020

#معذب_القطط



إلحاق الأذى بالحيوان أو تحميلها ما يشق عليها يعتبر من الجرائم . pic.twitter.com/mrFn1aK9ar — #الهادف (@shawhkhi) July 19, 2020

أخطر المخلوقات على وجه الأرض هو الإنسان إذا لم يُحكم عقله !!



بإذن الله يضبط ويحرق بذات الموقع حتى يكن عظةً وعبرةً لغيره♨️



pic.twitter.com/JrZNKbg4Ao



#معذب_القطط — فهد الأحمدي🇸🇦 (@FahadAlahmdi88) July 19, 2020

#معذب_القطط مخلوقات بريئة ما سببت اي ضرر بالتالي تكون ضحية تعذيب مافي أقسى منه للأسف بعض الأشخاص انعدم معنى الإنسانيه لديهم وشوّهوا اسم الإنسان💔💔 pic.twitter.com/GuApN4ZUbf — S (@pieceof_cake1) July 19, 2020

ولم يصدر حتى إعداد “وطن” لهذا الخبر أي تعليق من السلطات السعودية على الفيديو المتداول والذي أشعل موجة غضب بين المغرّدين .