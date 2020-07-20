الإيراني الملقب بـ”شهاب ملح الإنستغرام” في الكويت ينشر مقاطع فاضحة فيتورّط وقرار بطرده إلى إيران!

تسبب مقاطع مخلة بالآداب نشرها الإيراني شهاب مرتضى غفوري الملقب بـ”شهاب ملح الإنستغرام”، على حسابه في “سناب شات”، في القبض عليه من قبل رجال وزراة الداخلية الكويتية .
وأفاد مصدر أمني بأن الإيراني وبعد تداول المقطع المخل تم رصده والإمساك به، أحيل الى التحقيق، حيث تقرر احتجازه في النظارة، تمهيدا لإبعاده عن البلاد للصالح العام.وفق صحيفة “الراي” الكويتية
ويُطلق “غفوري” على نفسه “شهاب فخر الكويت” ولديه متابعة واسعة على سناب شات .
من جهته، قال الإعلامي والمغرد الكويتي حامد تركي بويابس إن الإيراني “شهاب مرتضى غفوري” يبكي ندماً في نظارة المباحث الجنائية وسيُغادر الكويت نهائياً من دون رجعة إلى موطنهِ طهران “القبح” . حسب وصفه
يُشار الى أن النيابة العامة في الكويت سبق وأن أمرت بحبس شهاب لمدة عشر أيام في (دار الرعاية ) بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية في أغسطس 2019.