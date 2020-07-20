الإيراني الملقب بـ”شهاب ملح الإنستغرام” في الكويت ينشر مقاطع فاضحة فيتورّط وقرار بطرده إلى إيران!

تسبب مقاطع مخلة بالآداب نشرها الإيراني شهاب مرتضى غفوري الملقب بـ”شهاب ملح الإنستغرام”، على حسابه في “سناب شات”، في القبض عليه من قبل رجال وزراة الداخلية الكويتية .

وأفاد مصدر أمني بأن الإيراني وبعد تداول المقطع المخل تم رصده والإمساك به، أحيل الى التحقيق، حيث تقرر احتجازه في النظارة، تمهيدا لإبعاده عن البلاد للصالح العام.وفق صحيفة “الراي” الكويتية

الداخلية الكويتية : القبض على مشهور " إيراني الجنسية " بعد نشره فيديو مخل بالآداب العامة تمهيداً لإبعاده عن البلاد .. !#الكويت pic.twitter.com/6Cl8FXHsX7 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 20, 2020

ويُطلق “غفوري” على نفسه “شهاب فخر الكويت” ولديه متابعة واسعة على سناب شات .

من جهته، قال الإعلامي والمغرد الكويتي حامد تركي بويابس إن الإيراني “شهاب مرتضى غفوري” يبكي ندماً في نظارة المباحث الجنائية وسيُغادر الكويت نهائياً من دون رجعة إلى موطنهِ طهران “القبح” . حسب وصفه

أبشركم👌🏻

المدعو الإيراني "شهاب مرتضى غفوري"

الملقب زوراً وبهتاناً بمفردة مقززة وساقطة لغوياً وهي:(شهاب فخر الكويت)!

حالياً..

يبكي ندماً في نظارة المباحث الجنائية وصباح الغد سيُغادر الكويت نهائياً من دون رجعة إلى موطنهِ "طهران" القُبح!

تحية زاهرة..

لفرسان الأمن في خارطة وطني. pic.twitter.com/dxJ3hj4Vpw — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) July 19, 2020

يُشار الى أن النيابة العامة في الكويت سبق وأن أمرت بحبس شهاب لمدة عشر أيام في (دار الرعاية ) بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية في أغسطس 2019.