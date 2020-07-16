“شاهد” ما فعله مصري “معدوم الرحمة” مع رضيعته سخطا منه على إنجاب الإناث

تناقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جريمة صادمة أقدم عليها أب نُزعت الرحمة من قلبه، حيث عذب رضيعته ذات الـ4 أشهر، واعتدى عليها بالضرب المبرح متسببا لها في كسور سخطا منه على إنجاب الإناث.

الولد أو البنت : السبب الرئيسي فيه بعد إرادة الله ماء الرجل وليس للمرأة أي دخل من قريب أو بعيد في نوع المولود:جريمة ضد… Gepostet von Mohamed Salama am Donnerstag, 16. Juli 2020

وكثيرا ما نسمع عن بعض المجتمعات والعائلات في مصر التي تتسم بالعنصرية تجاه الإناث، ولكن يبقى الأمر في ظل التفاضل والتمييز بين الذكور والإناث في المعاملات والميراث وهكذا، ولكن أن يصل الأمر إلى أن الأب يكاد أن يقتل طفلته ذات الـ4 شهور، فهذا ما أثار حالة غضب شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة “الدستور” المحلية فقد اتهمت “إيمان. م. ع” المقيمة بإحدى قرى محافظة كفرالشيخ، زوجها “محمد. ع”، بتعذيب طفلتهما الرضيعة “مكة” البالغة من العمر 4 أشهر، وذلك بسبب كرهه لإنجاب البنات، وتزوجه 3 مرات لإنجاب ذكر.

وناشدت أم مكة في فيديو نشرته على حسابها بفيس بوك الجميع بأن يقف إلى جوارها من أجل تلك الرضيعة، مطالبة وزارة الداخلية بتقديمه للمحاكمة وسرعة ظبطه والقيام بردعه فيما فعل فى حق هذه الطفلة.

Gepostet von Amany Elshreef am Mittwoch, 15. Juli 2020

وحررت والدت الطفلة محضرا بقسم الشرطة وتقريرا طبيا لطفلتها الرضيعة لإثبات الإصابات التي تعرضت لها على يد والدها، والمتمثلة في كسر ذراعها وإحدى ساقيها، فضلا عن قيامه بصفع الرضيعة بشدة مرات متتالية حتى تورم وجهها للغاية.

أب يعذب طفلة عمرها 4شهور ويتسبب فى كسر يديها وإحدى ساقيها والسبب إنها (بنت) 🤷قال الله تعالى {لِلَّهِ مُلْكُ… Gepostet von Amany Elshreef am Mittwoch, 15. Juli 2020

كما اتهمت إيمان، زوجها بمحاولة خنق طفلته الرضيعة، وذلك بمحاولة خنقها بالوسادة، إلا أنها كانت تستطيع إنقاذها قبل فوات الأوان، ووقتها كان ينهال عليها بالضرب المبرح “ولكن كان لا يهمني ما دمت دافعت عن نجلتي، فهو من البداية بمجرد علمه بأنني حامل في طفلة وكان يذوقني كافة أنواع العذاب المختلفة ويحملني ذنب أنني حامل ببنت وليس بولد”.

والدة “مكة” أوضحت أيضا أنها قد استطاعت الهرب من مسكن زوجها الذي كان يحبسها فيه، وفرت إلى بيت والدها بعد تحرير محضر ضد زوجها، مناشدة الجهات المسئولة بسرعة الإتيان بحق رضيعتها.