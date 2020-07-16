هل أصيب بكورونا؟.. قلق واسع بشأن الوضع الصحي لأمير الكويت ومرزوق الغانم يكشف التفاصيل

تصدر وسم بعنوان “#صباح_الاحمد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر الكويت، بعد تداول أخبار مقلقة عن تردي الوضع الصحي لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ومعاناته من عارض صحي مفاجئ.

ودونت عبر الوسم آلاف التغريدات التي حملت في طياتها القلق بشأن صحة أمير الكويت، ودعا له النشطاء بالصحة والعافية بعد انتشار أخبار عن مرضه دون توضيح رسمي.

أسأل الله أن تشفي عبدك #صباح_الاحمد

وتطيل بعمره على الطاعة

والصحة والعافية pic.twitter.com/iZLmcDidWH — 🇸🇦عبدالمانع العجمي🇰🇼 (@Abdulmane) July 16, 2020

اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير 🤲

#صباح_الاحمد pic.twitter.com/5yu10eAZZc — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) July 16, 2020

وبعد الجدل الواسع الذي أثير داخل الوسم وانتشار الشائعات لدرجة زعم البعض إصابة الشيخ صباح بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خرج رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ليوضح وينفي هذه الشائعات.

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ

أَذْهِبْ الْبَاسَ

اشْفِ وعافي والدنا #صباح_الاحمد

أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ

شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا



نطلب منكم الدعاء في هذي الليله لحبيبنا وقائدنا و والدنا وحبيب الارض والكون#باباصباح

لعل فيكم شخص لله أقرب

🙏🏻 pic.twitter.com/YuLkqNPVRe — 🌹new account السرآيه بنت بوناصر (@srraaia) July 16, 2020

#صباح_الاحمد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ..

أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.

اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم أمين. pic.twitter.com/XNlWCQoBqI — خالد الجهار المطيري (@khaled_jahar) July 16, 2020

وطمأن “الغانم” أهل الكويت على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً أنه بخير وصحة وعافية.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس، وأقول لأهل الكويت الطيبين، اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية”.

ماكو إلا العافية ..

للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو امير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس،،، واقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه،، تطمنوا،، والدنا بخير وصحة وعافية،،



-١ pic.twitter.com/yMRlUKgD3G — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) July 16, 2020

وأضاف الغانم في تغريدة لاحقة أن أمير الكويت سيجري الأسبوع المقبل فحوصاته الطبية الروتينية.

والاسبوع المقبل سيجري سموه فحوصاته الطبية الروتينية ،، و نسأل العلي القدير أن يحفظه و يبقيه ذخرا للبلاد و العباد مع ولي عهده الامين 🙏🏻



-٢ pic.twitter.com/YRUSdeSsqf — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) July 16, 2020

جدير بالذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد توجه إلى الولايات المتحدة في 2 سبتمبر الماضي في زيارة خاصة، كان مقررا أن يعقبها التوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في 12 سبتمبر الماضي.

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمده بالصحه والعافيه،،

أجر وعافية يا تاج الراس 💕#صباح_الاحمد pic.twitter.com/NyNM8upDmP — 🇰🇼إيمـان الفـودري🇰🇼 (@Em_alfoudari) July 16, 2020

وذلك قبل أن يعلن وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتي الشيخ علي جراح الصباح في 8 سبتمبر الماضي، دخول أمير الكويت إلى احدى مستشفيات الولايات المتحدة، لاجراء فحوصات طبية، مشيرا حينها إلى أنه تقرر تأجيل لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن يتم تحديد موعد لاحق للقاء.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في 13 سبتمبر الماضي، مغادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المستشفى، بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة، ثم دخل في فترة نقاهة، أعقبها عودته إلى الكويت في 16 أكتوبر الماضي.