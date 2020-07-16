هل أصيب بكورونا؟.. قلق واسع بشأن الوضع الصحي لأمير الكويت ومرزوق الغانم يكشف التفاصيل
تصدر وسم بعنوان “#صباح_الاحمد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر الكويت، بعد تداول أخبار مقلقة عن تردي الوضع الصحي لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ومعاناته من عارض صحي مفاجئ.
ودونت عبر الوسم آلاف التغريدات التي حملت في طياتها القلق بشأن صحة أمير الكويت، ودعا له النشطاء بالصحة والعافية بعد انتشار أخبار عن مرضه دون توضيح رسمي.
وبعد الجدل الواسع الذي أثير داخل الوسم وانتشار الشائعات لدرجة زعم البعض إصابة الشيخ صباح بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خرج رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ليوضح وينفي هذه الشائعات.
وطمأن “الغانم” أهل الكويت على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً أنه بخير وصحة وعافية.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس، وأقول لأهل الكويت الطيبين، اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية”.
وأضاف الغانم في تغريدة لاحقة أن أمير الكويت سيجري الأسبوع المقبل فحوصاته الطبية الروتينية.
جدير بالذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد توجه إلى الولايات المتحدة في 2 سبتمبر الماضي في زيارة خاصة، كان مقررا أن يعقبها التوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في 12 سبتمبر الماضي.
وذلك قبل أن يعلن وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتي الشيخ علي جراح الصباح في 8 سبتمبر الماضي، دخول أمير الكويت إلى احدى مستشفيات الولايات المتحدة، لاجراء فحوصات طبية، مشيرا حينها إلى أنه تقرر تأجيل لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن يتم تحديد موعد لاحق للقاء.
وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في 13 سبتمبر الماضي، مغادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المستشفى، بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة، ثم دخل في فترة نقاهة، أعقبها عودته إلى الكويت في 16 أكتوبر الماضي.