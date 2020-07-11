“أنا لبنانية أعيش في قطر”.. غادة عويس تنتقد أردوغان وتتمنى للجميع بعضا من هذه الحرية والاستقلالية

انتقدت الاعلامية اللبنانية، غادة عويس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تحويل كنيسة “آيا صوفيا” إلى مسجد.

وكان أردوغان بارك خطوة تحويل كنيسة “آيا صوفيا” إلى مسجد، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، ( إحياء آيا صوفيا من جديد هي بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى)، وهو الامر الذي لم يعجب الاعلامية البارزة غادة عويس.

إحياء آيا صوفيا من جديد هي بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى pic.twitter.com/L1PjWwew6t — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) July 10, 2020

وقالت عويس في ردها على تغريدة أردوغان..:” عندما دخل المسلمون مدينة القدس لم يحولوا كنيسة القيامة إلى مسجد بل تركوها وحفظوا أهلها “، منتقدة علاقات تركيا مع اسرائيل.

وأضافت عويس في تغريدة التي أطلعت عليها “وطن”، “من يقيم علاقات مع الاحتلال الاسرائيلي لن يحرر المسجد الاقصى”، مشيرة إلى أن الفلسطينيين “المسلمين والمسيحيين” وحدهم من يقاومون تهويد القدس.

١-عندما دخل المسلمون مدينة القدس لم يحولوا كنيسة القيامة إلى مسجد بل تركوها وحفظوا أهلها.

٢-من يقيم علاقات مع الاحتلال الاسرائيلي لن يحرر المسجد الاقصى.

٣-الفلسطينيون المسلمون والمسيحيون وحدهم يقاومون تهويد القدس. https://t.co/Lk50pnAglg — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 10, 2020

وكان أردوغان قد وقع مرسوما يحول آيا صوفيا إلى مسجد، وذلك عقب فترة وجيزة من قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء وضع آيا صوفيا كمتحف.

وحُوّلت كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد مع فتح العثمانيين للقسطنطينية “إسطنبول” عام 1453، ثم صار متحفا عام 1935 على يد رئيس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بهدف “إهدائه إلى الإنسانية”.

ولاقت تغريدة عويس انتقاداً واسعاً، فيما حي البعض الاعلامية اللبنانية على شجاعتها على التغريدة التي أطلقتها من قطر.

تريد الشهرة من حيث الالم

لا تتوقعي ان جمهور الزعيم اردوغان عبارة عن ذباب سيبدأ بالسب والشتم

ابدا

الردود ايجابية ومحترمة

لكن ما الذي اوجعك انتي ولماذا تصفين في طابور الممانعة

لماذا لا تقرأي او تطلعي جيدا طالما وانتي صحفية

سنراك يوما تقرأين تقريرا عن #آياصوفيا_مسجد

وتمتدحية — بلاد الجزيرة العربية (@Gazeert_Alarab) July 11, 2020

لا تحذفينها اذا انتي شجاعه 😉 — فهد القثامي (@Fahad_Algathami) July 10, 2020

وردت عويس على المغرد فهد القثامي قائلة له :” أنا لبنانية أعيش في قطر وليس في الإمارات ولا السعودية ولا البحرين ولا مصر. اتمنى لكم بعضا من هذه الحرية والاستقلالية “.

أنا لبنانية أعيش في قطر وليس في الإمارات ولا السعودية ولا البحرين ولا مصر. اتمنى لكم بعضا من هذه الحرية والاستقلالية. — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 10, 2020

أستاذه نحن نحترمك ولكن عاد على ما كان عليه مسجدا قبل أتاتورك وقد اشتراه الغازي محمد الفاتح دون أن يسفك دم أحد من المسيحيين وبالتراضي ويوجد اثباتات على ذلك — Um Hussien (@UmHussien13) July 10, 2020

تمام. تغريدتي تتحدث عن الاشارة الى تحرير المسجد الاقصى اكثر منه عن اعادة اية صوفيا مسجدا ام كنيسة ام متحفا. — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 10, 2020

وأعلن الرئيس التركي أن طبيعة استخدام “آيا صوفيا” تتعلق بسيادة تركيا، مشيرا إلى أن تحويل الكنيسة إلى مسجد مرة أخرى خطوة سيسجلها التاريخ في صفحاته.

وقال أردوغان عقب توقيعه مرسوما يعيد كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد بناء على قرار المحكمة العليا في تركيا، إنه يدعو الجميع لاحترام قرار المحكمة العليا بشأن آيا صوفيا، وأضاف أنه لا يتدخل في شؤون الدول الأخرى، لا سيما في قضية أماكن العبادة، و”لن أقبل بالتدخل الخارجي بالشأن الداخلي لتركيا”.

وأشار إلى أن حق الشعب التركي في “آيا صوفيا” لا يقل عن حق من أنشأه قبل 1500 عام.

وأكد أردوغان أن آيا صوفيا سيكون مفتوحا أمام كل من يقصده من المسلمين والمسيحيين وكل الأجانب، مشيرا إلى أن أول صلاة في المسجد ستقام في 24 يوليو/تموز الجاري.