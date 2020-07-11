“أنا لبنانية أعيش في قطر”.. غادة عويس تنتقد أردوغان وتتمنى للجميع بعضا من هذه الحرية والاستقلالية
انتقدت الاعلامية اللبنانية، غادة عويس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تحويل كنيسة “آيا صوفيا” إلى مسجد.
وكان أردوغان بارك خطوة تحويل كنيسة “آيا صوفيا” إلى مسجد، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، ( إحياء آيا صوفيا من جديد هي بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى)، وهو الامر الذي لم يعجب الاعلامية البارزة غادة عويس.
وقالت عويس في ردها على تغريدة أردوغان..:” عندما دخل المسلمون مدينة القدس لم يحولوا كنيسة القيامة إلى مسجد بل تركوها وحفظوا أهلها “، منتقدة علاقات تركيا مع اسرائيل.
وأضافت عويس في تغريدة التي أطلعت عليها “وطن”، “من يقيم علاقات مع الاحتلال الاسرائيلي لن يحرر المسجد الاقصى”، مشيرة إلى أن الفلسطينيين “المسلمين والمسيحيين” وحدهم من يقاومون تهويد القدس.
وكان أردوغان قد وقع مرسوما يحول آيا صوفيا إلى مسجد، وذلك عقب فترة وجيزة من قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء وضع آيا صوفيا كمتحف.
وحُوّلت كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد مع فتح العثمانيين للقسطنطينية “إسطنبول” عام 1453، ثم صار متحفا عام 1935 على يد رئيس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بهدف “إهدائه إلى الإنسانية”.
ولاقت تغريدة عويس انتقاداً واسعاً، فيما حي البعض الاعلامية اللبنانية على شجاعتها على التغريدة التي أطلقتها من قطر.
وردت عويس على المغرد فهد القثامي قائلة له :” أنا لبنانية أعيش في قطر وليس في الإمارات ولا السعودية ولا البحرين ولا مصر. اتمنى لكم بعضا من هذه الحرية والاستقلالية “.
وأعلن الرئيس التركي أن طبيعة استخدام “آيا صوفيا” تتعلق بسيادة تركيا، مشيرا إلى أن تحويل الكنيسة إلى مسجد مرة أخرى خطوة سيسجلها التاريخ في صفحاته.
وقال أردوغان عقب توقيعه مرسوما يعيد كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد بناء على قرار المحكمة العليا في تركيا، إنه يدعو الجميع لاحترام قرار المحكمة العليا بشأن آيا صوفيا، وأضاف أنه لا يتدخل في شؤون الدول الأخرى، لا سيما في قضية أماكن العبادة، و”لن أقبل بالتدخل الخارجي بالشأن الداخلي لتركيا”.
وأشار إلى أن حق الشعب التركي في “آيا صوفيا” لا يقل عن حق من أنشأه قبل 1500 عام.
وأكد أردوغان أن آيا صوفيا سيكون مفتوحا أمام كل من يقصده من المسلمين والمسيحيين وكل الأجانب، مشيرا إلى أن أول صلاة في المسجد ستقام في 24 يوليو/تموز الجاري.