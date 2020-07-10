دعسوا بأرجلهم على رأسه وأشبعوه ضرباً .. شبان ينتقمون للمرأة المحجبة التي اعتدي عليها في روسيا أمام أطفالها

انتشر على مواقع التواصل فيديو قِيل إنه لمجموعة شبان شيشان مسلمون ينتقمون لامرأة محجبة من الشخص الذي اعتدى عليها الأسبوع الفائت، في حديقة عامة بروسيا.

كان ناشطون تداولوا مقطعا مصورا من إحدى كاميرات المراقبة في حديقة عامة حيث تعرضت امرأة مسلمة ومعها أطفالها لاعتداء وحشي في روسيا.

ولم يكتف الرجل الذي ركل المرأة بسقوطها على الأرض، بل تابع ملاحقتها وركلها وقام بإسقاطها كلما حاولت النهوض عن الأرض.

A Muslim mother brutally attacked in front of her children in Nizhnekamsk city, Republic of Tatarstan.



(via DOAM) pic.twitter.com/tZbuwOv2Ps — CJ Werleman (@cjwerleman) July 7, 2020

ويظهر المقطع المتداول، مجموعة شبّان ينهالون بالضرب على الشاب الذي كان قد تعرض لامرأة محجبة، بشكل وحشي أمام أطفالها الصغار في حديقة عامة بمدينة نيزنيكامسك بجمهورية تتارستان الروسية.

وحظي المقطع المتداول، الذي لم يتسنَ التأكد من أن الشخص هو نفسه الجاني نظراً لعدم وضوح معالم وجهه في فيديو الاعتداء على المرأة المحجبة، بتفاعلٍ كبير على منصات التواصل الاجتماعي، داعين إلى الانتقام منه وتلقينه درساً قاسياً نصرةً للمرأة المحجبة.

أتذكرون الرجل الذي إعتدى على المرأة المسلمة منذ يومين أمام أطفالها في إحدى شوارع روسيا؟؟

شاهدوا هذا الرد عليه من قِبَل بعض الأبطال الذي لم تهُن عليهم أختهم المسلمة أن تُهان و تُذل بوركت الأيادي. pic.twitter.com/eU5VoLQ1Xa — ثورة شعب (@thawrat111) July 10, 2020

وكانت السلطات الروسية، قد ذكرت الأسبوع الماضي، أنه تمّ اعتقال الجاني الذي يبلغ من العمر (34عاماً)، واعترف بأنه هاجم 5 نساء آخريات، بينهم امرأة حامل بدافع الكراهية، حسب وصفه.

وأقدم المتهم على ضرب النساء على أرجلهنّ بطريقة وحشية، حتى تمكنت إحدى الضحايا في وقتٍ سابق، من إبلاغ حراس الحديقة بأن هناك شخص وصفته بـ “بلطجي” يقوم بالاعتداء على النساء.