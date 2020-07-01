بعضها وصل الحدود القبرصية.. المقاومة الفلسطينية تطلق “24” صاروخاً تجريبياً كتهديد لنتنياهو اذا نفذ خطة ضم الضفة

أطلقت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، الأول من يوليو 2020، عدداً من الصواريخ التجريبية في عرض البحر المتوسط المحاذي لقطاع غزة.

وبحسب موقع “حدشوت يسرائيل” الإسرائيلي، زعم بأن كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أقدمت على إطلاق 24 صاروخاً تجريبياً في عرض البحر، خلال ساعات الليلة الماضية.

فيما قالت الإذاعة العبرية الرسمية بأن “جنوناً” أصاب المنظمات أو المقاومة الفلسطينية في غزة، 10 صواريخ باتجاه البحر في أقل من 30 دقيقة، معتبرة بأن هذه رسالة واضحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار موقع “حدشوت بتخون سدي” بأن هذا يعتبر أول مرة، تقوم حركة حماس بإطلاق هذا الكم من الصواريخ، بهذا الشكل والتوقيت.

وبحسب مواقع إخبارية فلسطينية وإسرائيلية، فإن بعض الصواريخ التجريبية التي أطلقتها حركة حماس تجاه البحر، وصل مداها لأكثر من 100 كيلو متراً، قرب الحدود البحرية القبرصية، في رسالة واضحة من غزة للجيش الإسرائيلي وحكومة الاحتلال، خاصة مع دخول اليوم الأول من يوليو، وهو الموعد الذي حدده نتنياهو وحكومته لتنفيذ خطة الضم الإسرائيلية، التي تقوم على مصادرة ما يزيد عن 30 بالمائة من مساحات الضفة الغربية، الواقعة تحت مناطق حكم السلطة الفلسطينية.

وكان الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحماس ” أبو عبيدة”، قال في كلمة مصوّرة بأن حكومة نتنياهو ستعض أصابع الندم، إذا طبقت قرار الضم لأراضي الضفة الغربية، معتبراً قرار الضم بمثابة قرار إعلان الحرب.

وأعلنت حكومة الاحتلال في أوقات سابقة، عزمها على تنفيذ خطة ضم لأراضي من الضفة الغربية، بما يشمل في ذلك مناطق شرقي القدس والأغوار ووسط الضفة، وبين الخليل وبيت لحم، الأمر الذي يعتبره الفلسطينيون بمثابة نسف لكافة الطرق السلمية للتفاهم مع الاحتلال، وبداية لمرحلة جديدة ومختلفة تماماً، من الصراع بين الطرفين.

كما نددت جهات إسرائيلية عديدة بخطة الضم التي ينوي نتنياهو تنفيذها وحكومته، معتبرين بأن قرار “الضم يعني الدم”، في احتجاجات عديدة قام بها المعارضون للخطة في تل أبيب العاصمة السياسية لدولة الاحتلال.