لماذا لا توجد تسريبات للإمارات؟.. مغرّد شهير يكشف الأسباب الحقيقية لنشر “تسجيلات خيمة القذافي”

ذكر مغرّد قطريّ شهير أسباباً لنشر ما تُعرف بـ”تسجيلات خيمة القذافي”، والتي كان آخرها التسريب المنسوب للنائب الكويتي السابق مبارك الدويلة.

ونشرت حسابات إماراتية وسعودية ما زعمت أنّها “تسريبات” للقذافي مع شخصيات خليجية بارزة .

وبحسب المغرد “بوغانم” فإنّ الهدف من تلك التسريبات إحداث تشتيت اعلامي بحت عن التقارب “الاماراتي – السعودي” مع اسرائيل، خاصةً مع قرب ضم اسرائيل لمناطق واسعة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال “بوغانم” إن هدفاً آخر لذات التسريبات يتمثل بضرب الوسيط الكويتي، للترويج إلى أنّ الكويت ليست بذات النزاهة مع السعودية، وهدف ذلك الاساءة للوسيط العماني والكويتي.

4-اما .. تسريبات مبارك الدويله الآن

الهدف منها ايضا" عدة اسباب

اولا" تشتيت اعلامي بحت عن التقارب

الاماراتي السعودي مع اسرائيل

خاصه مع قرب ضم اسرائيل للضفه

ثانيا" ضرب الوسيط الكويتي ايضا"

بإن الكويت ليست بذات النزاهه مع السعوديه

والهدف الاساءه للوسيط العماني والكويتي https://t.co/B1rE1aji3C — بوغانم (@bu_GHANIM73) June 29, 2020

وعن المستفيد من التسريبات، رآى المغرد الشهير أن الامارات هي المستفيد؛ وذلك لاستثمار الخلاف “الخليجي – الخليجي”، ولتتقارب اكثر مع اسرائيل من جهة، ولضرب الشعوب الخليجية ببعضها البعض، كما أنّها فرصة لها لتوظف عدة مواقف لصالحها وقت انشغال المتابعين بالتسريبات.

وطرح المغرد القطري تساؤلاً مهماً قائلاً: “لماذا لا توجد تسريبات للامارات مع القذافي!؟!؟”.

5-من المستفيد الامارات هي المستفيد

وذلك لاستثمار الخلاف الخليجي الخليجي

ولتتقارب اكثر مع اسرائيل من جهه

ولضرب الشعوب الخليجيه في بعضها

وفرصه لها لتوظف عدة مواقف لصالحها

وقت انشغال المتابعين بالتسريبات

الآن عليك استاذ عبد الله اعادة السؤال

لماذا لاتوجد تسريبات للامارات مع القذافي https://t.co/B1rE1aji3C — بوغانم (@bu_GHANIM73) June 29, 2020

القصة من البداية

وقال “بوغانم” إن اول تسريب كان للشيخ حمد بن جاسم بن جبر، مع القذافي في بداية ازمة سحب السفراء عام 2014 وكان الهدف من الامارات ضرب العلاقات “القطرية – السعودية”، حيث نجحت بشكل جزئي عبر عمل شرخ في العلاقة، مع العلم ان الاستخبارات السعودية كانت تعلم.

1-صبحك الله بالخير استاذ/عبدالله

وبدخل معك في الموضوع خطوه خطوه

اول تسريب كان للشيخ حمد بن جاسم بن جبر

مع القذافي في بداية ازمة سحب السفراء

في عام 2014 وكان الهدف من الامارات ضرب

العلاقات القطريه السعوديه نجحت بشكل

جزئي ( عملت شرخ ) مع العلم ان الاستخبارات السعوديه كانت تعلم https://t.co/B1rE1aji3C — بوغانم (@bu_GHANIM73) June 29, 2020

وأضاف أنّه مع حصار قطر في 2017، وبعد تآمر دول الحصار ضد قطر، اعيد مرة اخرى موضوع التسريبات بشكل مكثف لتبين الامارات للسعودية بإنها “الحليف الصادق الصدوق”، وقطر تسعى لها بالشر، ومنذ ايام تم نشر تسريبات اخرى بين الامير الوالد والقذافي.

2-مع حصار قطر في 2017

وبعد تآمر دول الحصار ضد قطر

اعيد مرة اخرى موضوع التسريبات بشكل مكثف لتبين الامارات للسعوديه بإنها الحليف

الصادق الصدوق وقطر تسعى لك بالشر

ومنذ ايام تم نشر تسريبات اخرى بين الامير

الوالد والقذافي https://t.co/B1rE1aji3C — بوغانم (@bu_GHANIM73) June 29, 2020

وبعدها -يكمل المغرد القطري – تم نشر تسريبات القذافي مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، والهدف تعطيل الوساطة العمانية، ثم اتهام السلطنة بإنها غير محايدة.

وتساءل “بوغانم”: “لماذا .. لأن الامارات ترفض مصالحه سعوديه قطريه بدونها .. لذلك سربت التسريب للاساءه لنزاهة الاشقاء في عمان”.