بعد جدل واسع وضجة.. “شاهد” هذه حقيقة إصدار مصحف للقرآن الكريم يدعم الشواذ والمثليين جنسيا

سادت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل وغضب واسعين عقب تداول صور، زعم البعض أنها لمصحف خاص بالقرآن يدعم المثليين جنسيا حيث تم تلوين صفحاته بلون علم الشواذ.

يخوانا انا جاني مصحف زي دا هدية قبل 4 سنوات الاجراء شنو 😂 https://t.co/lUcxZ89K8P — KararJR (@karrarjunior) June 28, 2020

وبتتبع مصدر الصورة التي أعيد تداولها مؤخرا تزامنا مع حوادث انتحار متعددة في صفوف الشواذ كان آخرها انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي، اتضح أن الصورة نشرها الناشط علي أمجد ريزفي في 2017 وهو ملحد كندي باكستاني الأصل ارتد عن الإسلام.

Solidarity with LGBT Muslim women this #MuslimWomensDay.



Celebrate opening minds with a view to a more rational future. #BabySteps pic.twitter.com/Pl5vPHiyjo — Ali A. Rizvi (@aliamjadrizvi) March 27, 2017

وأعاد ناشطون تداول هذه الصورة المزعومة على أنها حديثة تزامنا مع حادث انتحار سارة حجازي في كندا، والذي أثار ضجة واسعة على مستوى العالم وخاصة في الوطن العربي.

وكشف العديد من النشطاء كذب هذه الصورة وأنه مجرد مصحف ملون ابتكره البعض لإضفاء الجمال عليه، ولا علاقة له بعلم الشواذ على الإطلاق.

بلاش افورة بقى المصاحف دى بقالها فترة طويلة جدا وعادى يعنى ومفيش حد هيعمل مصحف هيدعم المثلية ومش اى حاجة واخدة الوان قوس قزح تبقى بتدعم الخرة المثلية أما البنتين اللى على الشمال اعدموهم فى ميدان عام عادى https://t.co/ypJr23ZQr2 — رولا (@Fakebuttrueme) June 28, 2020

انا عندي مصحف زي دا ومبدعمش المثليه يولاد الوسخه بطلو افوره https://t.co/vgX7wDQKfZ — ٢١ (@urbaddestangel) June 28, 2020

وكتب أحد النشطاء مؤكدا أنه لا علاقة للشواذ من قريب ولا من بعيد بهذا المصحف الذي تم إصداره منذ فترة كبيرة:”معلش بس ايه علاقة الالوان بالفكرة انا عندي مصحف والوان زي دة بالظبط اكيد ملوش علاقة بالشواذ فبلاش ظرط يعني هم اختاروا الوان قوس القزح اللي هو اجمل منظر طبيعي يبقى كدة اللي يحب القوس قزح بيدعمهم!”

معلش بس ايه علاقة الالوان بالفكرة انا عندي مصحف والوان زي دة بالظبط اكيد ملوش علاقة بالشواذ فبلاش ظرط يعني هم اختاروا الوان قوس القزح اللي هو اجمل منظر طبيعي يبقى كدة اللي يحب القوس قزح بيدعمهم! https://t.co/kN9dkU8eD9 pic.twitter.com/yWUjRcHLZd — Mohab khairy♋ (@mohab57793496) June 28, 2020

ودونت ناشطة تدعى “هنا” كاشفة عن أصل هذا المصحف:”جايب صورة المصحف الملون بتاع مركاتشينو بيقول عليه مصحف لدعم المثليين يا تافه.”

جايب صورة المصحف الملون بتاع مركاتشينو بيقول عليه مصحف لدعم المثليين يا تافه. https://t.co/5DBWhOCKXp — هــــَنْــــا (@HTribbiani) June 28, 2020

يشار إلى أنه في منتصف الشهر الجاري اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة جدل واسعة عقب تداول خبر انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي، المدافعة عن حقوق المثليين والشواذ والتي كانت تقيم في كندا.

وتصدر وسم “#ساره_حجازي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في مصر حيث نشر الناشطون خلاله آلاف التغريدات، التي جاء بعضها متضامنا مع سارة، بينما آخرون يرفضون التعاطف معها أو الترحم عليها لمخالفتها دين الإسلام وتعاليمه، حسب قولهم.

وكانت السلطات المصرية قد قبضت على سارة وأحمد علاء، الطالب بكلية الحقوق، في أكتوبر 2017 إثر رفع علم قوس قزح، شعار المثلية الجنسية، في حفل غنائي لفرقة “مشروع ليلى” اللبنانية، في سبتمبر من نفس العام.

واتهمتها النيابة المصرية في القضية التي عرفت باسم “علم قوس قزح”، بالانضمام إلى جماعة محظورة تروج “للفكر المنحرف”.

لكنها نفت هذه الاتهامات وقالت إنها لوحت بالعلم تضامنا مع حقوق المثليين.