“أميرنا لا يقصر مع الشعب”.. “شاهد” قطري ينفجر غضباً في وجه الحكومة وهذا ما قاله عن “الاغنياء والفقراء”

وجه مواطن قطري، رسالة إلى إدارة السياحة والمسؤولين في قطر، بسبب الأسعار الخيالية التي تفرضها الشاليهات والفنادق على المواطنين، بعد انتهاء فترة الحظر التي فرضتها الدولة ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.

وقال عبدالرحمن بن إبراهيم اللنقاوي بفيديو متداول رصدته “وطن”، موجهاً حديثه لإدارة السياحة: “أهل قطر يريدون أن يذهبوا إلى السياحة بعد انتهاء الحجر وهناك ناس لديهم نقود وآخرون لا يملكون النقود”.

وأكد اللنقاوي أنه يتحدث باسم الشعب الذي طالبه بتوجيه هذه الرسالة، بعدما صُدموا بالمبالغ التي تطلبها الشاليهات والفنادق.

بيض الله وجهك كلمة حق وقلتها ولكن هل من مجيب يامسوؤلي السياحه والا عمك اصمخ👇👇 pic.twitter.com/oXSdSwocRG — 🇶🇦المعالي كايده🇶🇦 الدوسري (@qa9doha) June 26, 2020

وتابع اللنقاوي: “أهل قطر ليسوا جميعاً أغنياء، رغم أن أميرنا لا يقصر مع الشعب، ولكن لا يعني هذا أن ندفع نقودنا على الفنادق والشاليهات خفوا على أهل قطر”.

ونوه اللنقاوي إلى معاناة المقيمين كذلك، وقال: “حتى المقيمين مساكين، يسكنون شقق مغلقة، يريدون أن يخرجوا ويروا العالم، لا يستطيعون دفع المبالغ التي تطلبونها، 15 ألف و20 ألف، لا يجوز، ارحموهم”.

وختم اللنقاوي رسالته: “أنقل الكلام على لسان أهل قطر للسياحة، حكومتنا ما تقصر ولكن خافوا علينا وعلى أهل قطر”.

وتفاعل عدد من المغردين مع رسالة اللنقاوي، وكشفوا أن أشعار الشاليهات والفنادق تُعادل تكاليف رحلة سياحية إلى أوروبا، وفي ذلك كتب مُغرد: “إجازة يومين في البنانا 20 ألف ريال، أسافر أفضل وأوفر”.

ويكند في البنانا ٢٠ الف شدعوه اسافر ابرك —  دبلوماسي قديم (@Udt978Vz6lRWq0G) June 27, 2020

ووافقته الرأي مُغردة باسم سارة، والتي قالت: “حتى لو أقدر ما أدفع .. بهذا المبلغ أروح أوروبا شهر و أسبح و أستانس”.

حتى لو اقدر ما ادفع .. بهذا المبلغ اروح اوروبا شهر و اسبح و استانس — Sarah Soueid (@SarahSoueid) June 27, 2020

وقال عبدالرحمن الأنصاري أن الجلوس في شاليه على البحر لمدة 3 ساعات، يُكلفه 5000 ريال قطري، أي ما يقارب 1350 دولار أمريكي.

صادق ابي اقعد عالبحر ٣ او ٤ ساعات اغير جو اروح ادفع ٥٠٠٠ شاليه وليش — Abdulrahman Alansari (@hamman_79) June 27, 2020

ورأى ناشط آخر أن الجهات الحكومية يجب أن تتعاون مع المجتمع وتفرض خفض تكاليف الفنادق والمنتجعات .

كلامه صحيح يفترض هذي الجهات تتعاون مع المجتمع وتخلي اجار الفنادق والمنتجعات منخفض بحيث لاضرر ولاضرار . — S Al Noaimi (@S_Al_noaimi) June 26, 2020

وكانت بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية قد كشفت انخفاض عدد السياح في قطر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بأكثر من 30% على أساس سنوي؛ على خلفية انتشار فيروس “كورونا” مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقبل وقوع أزمة كورونا التي ضربت حركة السياحة العالمية، كانت الدوحة تخطط لجذب 5.6 ملايين سائح سنوياً بحلول 2023.

وتتميز قطر بوجود الكثير من الأماكن السياحية والتاريخية والطبيعية في مدنها، والتي تجعل المواطن القطري والخليجي يهتم بها ويزور تلك المناطق المختلفة، ويقضي إجازة الصيف فيها.

وسبق أن اختارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قطر بين أفضل 52 وجهة سياحية حول العالم للعام 2019، إضافة إلى مكتبة قطر الوطنية، كإحدى أهم الوجهات السياحية في الدولة.

الجدير بالذكر أن قطر قررت رفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تدريجياً ابتداءً من 15 يونيو حزيران الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن تخفيف القيود سيحدث على أربع مراحل، حيث ستبدأ المرحلة الأولى في 15 يونيو، بينما تبدأ الثانية في 1 يوليو تموز، فيما تبدأ الثالثة في 1 أغسطس، على أن تبدأ المرحلة الأخيرة في 1 سبتمبر أيلول.