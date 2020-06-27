الأمير السعودي الذي نشر صورة فتاة الحرس الملكي وأشعل ضجةً واسعةً يتعرّض لهجوم .. لهذا السبب

بعد الضجة الواسعة التي سببتها صورة تُظهر فتاة ترتدي الزي الرسمي للحرس الملكي السعودي وتقف إلى جانب زميل لها، مرتديان كمامات واقية، حاول الأمير سطام بن خالد آل سعود تبرير الموقف بعد نشره الصورة .

وقال في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر” إنّ “من واجبات الحرس الملكي توفير الحماية والأمن للملك وضيوفه خلال الإحتفالات والمؤتمرات”.

وتابع: “بناء على ذلك سيكون دور المرأة في الحرس الملكي هو مرافقة الضيوف أو الوفود النسائية التي ترافق الضيوف والتعامل معهم وهذا شيء جميل ومهم”.على حدّ تعبيره

ونصح الأمير سطام المغردين السعوديين بأن لا يدعوا لمن أسماهم “أعداء الوطن” وسيلة لبث ما وصفها بالسموم، وذلك بعد أن شنّ مغرّدون سعوديون وعرب هجوماً غير مسبوق عليه جراء نشره صورة الفتاة، معتبرين أنّ تعيين امرأة في هذه المهمة لا يتناسب مع الأعراف السعودية، ومخالف للشريعة الإسلامية.

من واجبات الحرس الملكي توفير الحماية والأمن للملك وضيوفه خلال الإحتفالات والمؤتمرات، وبناء على ذلك سيكون دور المرأة في الحرس الملكي هو مرافقة الضيوف أو الوفود النسائية التي ترافق الضيوف والتعامل معهم وهذا شيء جميل ومهم، نصيحتي للأخوةوالأخوات لا تدعوا لأعداء الوطن وسيلة لبث سمومهم — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 26, 2020

وبعد محاولة التبرير، تعرّض الأمير سطام آل سعود لهجومٍ جديدٍ من المغردين، مؤكدين أنّ هذا الموقع ليس لفتاة، كما انتقدوا ملابسها، ورأوا أن ملابس العسكري الذي يقف إلى جانبها “أكثر حشمة من ملابسها” -حسب رأيهم -.

صدقت سمو الامير لكن أنا أرى أن العسكري اللي جنبها محتشم أكثر منها .. من ناحية اللبس الضيق .. — خالد القحطاني (@KalkahtaneC) June 26, 2020

بس يا اخوي سلطان مو بذا اللبس اللي راسم كل المفاتن، الستر زين والعفه زينه وأولى من الف وظيفه. ولا نقعد نبرر بشي غير واقعي، العمل لاحرج لكن التبرج واللبس الضيق انا ضده ومامن وراه خير. — #صالح _ فنادق _ مكه🌇✈️🕋 (@AAHmad2055) June 26, 2020

لو كلن اللباس عبارة تنورة وجاكيت عسكري أفضل من البنطلون نحن مسلمون ونفتخر بهويتنا الإسلامية وعادتنا الوطنية التي تعتمد على الحشمة !! — سبحان الله (@DMtGZHIHdu7Qkg5) June 26, 2020

يعني لازم المراة تدخل في كل شي حتى في وظائف لاتناسبها اتوقع الردود كفت ووفت ولله حكمه في كل شي الله كريم. — بقايا ذكرياااااات (@amaf201259) June 26, 2020

اتمنى يكون دور المرأة في الاماكن الخاصة بالنساء وعدم الاختلاط بالرجال لأن ذلك لم يثبت في عهد رسول صلى الله وسلم وكذلك اصحابه الاربعة ولا يمنع ذلك ان تمثل المرأة في المجتمع السعودي فقد كانت النساء يصحبن رسول الله في المعارق لعلاج الجرحى — fars abdallah (@farsabdallah) June 26, 2020

يذكر أن الحرس الملكي السعودي هو الجهة المكلفة بتأمين الحراسة للملك وولي العهد وكبار الشخصيات من ضيوف الدولة وكافة القصور والدواوين والضيافات الملكية وكافة المناسبات التي يرعاها الملك وولي العهد.

ومع تداول صورة “فتاة الحرس الملكي السعودي”، استذكر مغرّدون آخرون الحارس الشخصي للملك سلمان عبدالعزيز الفغم الذي قتل في ظروفٍ غامضة (سبتمر 2019)، وسط تقديرات بأنّ يكون ولي العهد محمد بن سلمان، يقف وراء تصفيته .