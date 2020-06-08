“ببغاوات ابن زايد اختلفوا”.. عبدالخالق عبدالله يسخر من تفاهة ضاحي خلفان:”صبياني وغير مسؤول”

شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حالة من التجاذب والتشاحن، بين عديد من النشطاء والمغردين التابعين لنظام أبناء زايد في الإمارات، تخللها إهانات وتوبيخات من بعضهم لبعض، وسط نصائح بالتزام الصمت وعدم الانجرار خلف “الفضائح” على العلن.

ونشر الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، يهاجم فيها رئيس شرطة دبي السابق “ضاحي خلفان” دون تصريح باسمه حيث أثار الجدل مؤخراً بسلسلة تغريدات دعا فيها لغزو قطر والتطبيع مع إسرائيل.

شاهد أيضاً: قيادي بميليشيات حفتر يصرخ على شاشة “العربية”:”الإمارات أوحلتنا…

وقال “عبدالله” في تغريدته التي أشار فيها لخلفان دون تصريح باسمه ورصدتها “وطن”: “ما هي نصيحتك الحريصة لمسئول نعزه ونحترمه لكن 90% من تغريداته في تويتر صبيانية غير مسئولة ومسيئة لشخصه الكريم وتاريخه الوطني وحتى لمنصبه الرفيع”.

ما هي نصيحتك الحريصة لمسؤول نعزه ونحترمه لكن 90% من تغريداته في تويتر صبيانية غير مسؤولة ومسيئة لشخصه الكريم وتاريخه الوطني وحتى لمنصبه الرفيع. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 8, 2020

وأثارت التغريدة عديد من ردود الأفعال من قبل المتفاعلين عبر تويتر، والذين أوضحوا بأن المستهدف هو رئيس شرطة دبي الأسبق ضاحي خلفان بشكل صريح، وهاجموا ما يقومون به عبر مواقع التواصل من “فضائح وصبيانية”.

وفي ذلك قال أحد المعلقين: ” أصلاً عادي جداً هو فقط يخرج واقع قيادات دولة الإمارات وتعاملهم القبيح مع بقية العرب ليس إلا”.

أصلاً عادي جداً هو فقط يخرج واقع قيادات دولة الإمارات وتعاملهم القبيح مع بقية العرب ليس إلا — yosef ajlan (يوسف عجلان) (@yosef_ajlan) June 8, 2020

فيما قال آخر: ” لو أضفت في تغريدتك مثال على ذلك ضاحي خرفان كان صفقنا لك واثبت شجاعتك وقوة نقدك بس ادري ما تقدر نعذرك يمكن يقطونك من الطيارة”.

لو اضفت في تغريدتك مثال على ذلك ضاحي خرفان كان صفقنا لك واثبت شجاعتك وقوة نقدك بس ادري ما تقدر نعذرك يمكن يقطونك من الطيارة 🙄 — الرياشي قحطان (@qatarmn) June 8, 2020

وكتب مدون آخر: ” نصحيتي استمروا في هبالكم على الهواء مباشرة، حتى يعلم العالم من هم عيال خنور”.

نصحيتي استمروا في هبالكم على الهواء مباشرة ، حتى يعلم العالم من هم عيال خنور — عبد الله (@abdulaah2022) June 8, 2020

ويستمر رئيس شرطة دبي الأسبق “َضاحي خلفان” بوضع نفسه في مواقف لا يحسد عليها، مجراء مواقفه ومداخلاته الفجة والتي لا تتفق مع الوعي العربي والإسلامي، وكأن خلفان يبدو حريصاً على إثارة الجدل، وتعريض نفسه للإهانات بهذا الشكل حتى من المحسوبين على ابن زايد أمثال عبدالخالق عبدالله.

يشار إلى أنه بالأمس احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بتغريدة نائب قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، والذي دعا فيها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعيداً عن حل القضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية.

"من انتم يا من لا تعترفون بدولة في مكانة اسرائيل العلمية?" في تغريدة لضاحي خلفان قائد شرطة دبي سابقا الذي يدعو الى استخدام مصطلح الصديق الإسرائيلي بدلا من كلمة العدو pic.twitter.com/VURFYycySb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 7, 2020

ونشرت صفحة “إسرائيل بالعربية”، الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية، تغريدة رصدتها “وطن”، احتفت من خلالها بتصريحات خلفان، خاصة مقولة استخدام مصطلح الصديق الإسرائيلي بدلاً من كلمة العدو.

وقالت الخارجية الإسرائيلية: “من أنتم يا من لا تعترفون بدولة في مكانة إسرائيل العلمية?، في تغريدة لضاحي خلفان قائد شرطة دبي سابقا الذي يدعو الى استخدام مصطلح الصديق الإسرائيلي بدلا من كلمة العدو”.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb