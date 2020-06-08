الإفتاء المصرية يديرها ضابط مخابرات أم رجل دين؟.. تراجعت عن فتوى وصف فتح القسطنطينية بالاحتلال وفصلت فتوى جديدة

أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً جديداً اليوم الاثنين، تحاول فيه إصلاح الفضيحة التي وقعت بها أمس، ووضعتها في حرج كبير حيث وصفت فتح “القسطنطينية” عام 1453، بأنه احتلال عثماني، مما أثار حالة من الجدل الكبير وهجوم على دار الإفتاء دفعها للتراجع عن فتوى أمس الأحد، وتفصيل فتوى جديدة.

وكانت دار الإفتاء المصرية قالت في فتوى أمس، بأن العثمانيين احتلوا القسطنطينية المعروفة الآن باسطنبول، عام 1453، وحولوا كنية آية صوفيا إلى مسجد بعد 916 سنة من اعتمادها ككنيسة، وبالعالم 1934 تم تحويلها لمتحف بموجب مرسوم صدر في ظل الدولة التركية الحديثة.

وهاجمت دار الإفتاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيانها، وقالت إنه يستخدم ورقة المساجد في الداخل التركي، بهدف المكاسب السياسية وإنقاذ شعبيته المترنحة نتيجة وباء كورونا والانهيار الاقتصادي لبلاده.

البيان الجديد الذي صدر الإثنين، وقوبل بسخرية واسعة بسبب تراجعها وكأن من يديرها ضابط مخابرات وليس رجل دين قالت فيه دار الإفتاء: “أكدنا مراراً وتكراراً، بالوثائق والمؤشرات والأدلة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل استخدام سلاح الفتاوي لتثبيت استبداده في الداخل باسم الدين وتبرير أطماعه في الخارج باسم الخلافة المزعومة”.

أكدنا مرارا وتكرارا بالوثائق والمؤشرات والأدلة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل استخدام سلاح الفتاوي لتثبيت… Gepostet von ‎دار الإفتاء المصرية‎ am Montag, 8. Juni 2020

وتابعت دار الإفتاء في تغريدتها: “أما ما يتعلق بفتح القسطنطينية فهو فتح إسلامي عظيم، بشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتم على يد السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح، أما أردوغان فلا صلة له بمحمد الفاتح”.

وكانت دار الإفتاء المصرية هاجت تركيا وقالت بأنها تلعب دور دنيئ بقيامها بمساعدة “الإرهابيين” بالإشارة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، خصوم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، والتي حققت انجازات كبيرة في المعارك المستعرة بينهما في ليبيا منذ شهور طويلة.

وكان وصف دار الإفتاء لفتح القسطنطينية بالاحتلال، أثار جدلاً بين المصريين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض البيان مكايدة سياسية من مصر تجاه تركيا.

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