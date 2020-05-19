“قراءة المستقبل صعبة” .. ماذا قال كاتب سعودي بارز عن تحرك عُمان لتحقيق إختراق في الأزمة الخليجية!؟

قال الكاتب السعودي، مدير المركز الكندي للاستشارات الفكر، مهنا الحبيل، إن هناك تحركاً عُمانياً لحل الأزمة الخليجية بالتزامن مع استئناف الكويت لمساعيها.

وقال الحبيل، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن هناك تحرك عماني تجاه الأزمة الخليجية بتنسيق مع الكويت بعد استئناف الكويت لمساعيها، مضيفاً: “قراءة المستقبل صعبة في ظل فوضى التعاطي السابق من الرياض وأبوظبي الذي أوقف الجهود السابقة”.

واستدرك الحبيل بالقول: “لكن تحقيق مسقط للاختراق قد تحكمه عوامل ضغط جديدة يواجهها الإقليم وخاصة السعودية”.

تحرك عماني في إتجاه #الأزمة_الخليحية ينسق مع الكويت بعد إستئناف الكويت لمساعيها..

قراءة المستقبل صعبة في ظل فوضى التعاطي السابق من الرياض وابوظبي الذي أوقف الجهود السابقة.

لكن تحقيق مسقط للإختراق قد تحكمه عوامل ضغط جديدة يواجهها الإقليم وخاصة السعودية — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) May 19, 2020

وبعث سلطان عُمان هيثم ين طارق، رسالة شفوية إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .

ونقل الرسالة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي، الذي استقبله الشيخ تميم بن حمد أمس الإثنين في مكتبه بقصر البحر.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى رسالة شفوية من جلالة سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وقام بنقل الرسالة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان.#قنا pic.twitter.com/eKePB9PgyQ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 18, 2020

وتتعلق الرسالة “بالعلاقات الأخوية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وذكرت صحيفة “الشرق” القطرية، أن “بن علوي” نقل في بداية اللقاء تحيات السلطان هيثم بن طارق إلى الأمير تميم، وتمنياته له بوافر الصحة والسعادة وللشعب القطري دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل أمير قطر تحياته إلى السلطان، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد، وللشعب العماني الشقيق المزيد من التطور والازدهار.

ولاحقاً، اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع “بن علوي”.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان الذي يزور البلاد حالياً، وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.#قنا pic.twitter.com/HzPR5RWi8I — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 18, 2020

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وفق وكالة الأنباء القطرية

وتأتي زيارة “بن علوي” بعد أيام من زيارة مماثلة للكويت، سلّم خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد رسالةً خطية من السلطان هيثم بن طارق .

وفي هذا الإطار، رجحت تقارير كويتية أن زيارة المسؤول العماني الرفيع للكويت جاءت ضمن مساع لحلحلة الأزمة الخليجية التي نشبت في يونيو 2017، مؤكدة أن الكويت لا تزال تلعب دورا مهما في الاتصالات بين أطراف الأزمة.