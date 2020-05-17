هل توجد قواعد عسكرية أمريكية في سلطنة عمان استُخدمت في ضرب العراق وأفغانستان؟!

كشف حساب “الشاهين” العُماني الشهير بموقع “تويتر”، حقيقة ما يتداول عن وجود قواعد عسكرية أمريكية في سلطنة عمان بعضها استخدم في ضرب أفغانستان.

وذكر “الشاهين” في معرض ردّه على أحد المغردين زعم وجود قاعدتين في “ثمريت ومصيره” بالسلطنة، أنه لا توجد قواعد أمريكية في عمان لا قبل عام ٢٠١١ ولا بعده.

كما نفى وجود ٢٤ موقعا قابل لاستخدام قوات زائرة.

وفيما يخصّ طائرات B1، فقال إنّها هبطت لفترة قصيرة في طريقها إلى دييغو غارسيا و غوام وغيرها ولم تنطلق من السلطنة للقصف.

مرحبا أخي الكريم

للتذكير مرة أخرى،، معظم المعلومات التي تفضلت بها تفتقر للدقة

١- لا توجد قواعد أمريكية في عمان لا قبل ٢٠١١ ولا بعده

٢-لا يوجد بالسلطنة ٢٤ موقع قابل لاستخدام قوات زائرة

٣-طائرات B1 هبطت لفترة قصيرة في طريقها إلى دييغو غارسيا و غوام وغيرها ولم تنطلق من السلطنة للقصف https://t.co/sGfgEecMtf — الشاهين🦅🇺🇳 (دولة راسخة. شعب قوي) (@_FALCON_01) May 17, 2020

وشدد على ان “تمويل السلطنة للتواجد الأمريكي غير صحيح إطلاقاً”، مضيفاً:”كان يتوجب عليهم دفع رسوم محددة لاستخدام الاجواء والأراضي والتسهيلات وشراء كل مستلزماتهم عن طريق سفارتهم”.

وقال “الشاهين” إنّ طائرات التزود بالوقود كانت تعمل في منطقة المحيط الهندي لتزويد الطائرات للوصول لوجهاتها النهائية .

٤- تمويل السلطنة للتواجد الأمريكي غير صحيح إطلاقاً وكان يتوجب عليهم دفع رسوم محددة لاستخدام الاجواء والأراضي والتسهيلات وشراء كل مستلزماتهم عن طريق سفارتهم

٥- طائرات التزود بالوقود كانت تعمل في منطقة المحيط الهندي لتزويد الطائرات للوصول لوجهاتها النهائية — الشاهين🦅🇺🇳 (دولة راسخة. شعب قوي) (@_FALCON_01) May 17, 2020

وأكد على أنّ القواعد العمانية لم تستخدم مطلقاً لضرب اي دولة أخرى سواء في أفغانستان أو العراق وغيرها.

٦- لم تستخدم القواعد العمانية مطلقاً لضرب اي دولة أخرى. لا أفغانستان ولا العراق ولا غيرها



نأمل من الجميع التمعن في مصادر المعلومات حيث أن بعضها مبنى على التحليل و التكهنات فقط



خالص الشكر — الشاهين🦅🇺🇳 (دولة راسخة. شعب قوي) (@_FALCON_01) May 17, 2020

ولفت الى أن المعلومات المنشورة في هذا السياق بعضها مبنى على التحليل و التكهنات فقط .