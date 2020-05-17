قاعدة عسكرية
قاعدة عسكرية
الهدهد

هل توجد قواعد عسكرية أمريكية في سلطنة عمان استُخدمت في ضرب العراق وأفغانستان؟!

كتب وطن
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كشف حساب “الشاهين” العُماني الشهير بموقع “تويتر”، حقيقة ما يتداول عن وجود أمريكية في بعضها استخدم في ضرب أفغانستان.

وذكر “الشاهين” في معرض ردّه على أحد المغردين زعم وجود قاعدتين في “ثمريت ومصيره” بالسلطنة، أنه لا توجد قواعد أمريكية في عمان لا قبل عام ٢٠١١ ولا بعده.

كما نفى وجود ٢٤ موقعا قابل لاستخدام قوات زائرة.

وفيما يخصّ طائرات B1، فقال إنّها هبطت لفترة قصيرة في طريقها إلى دييغو غارسيا و غوام وغيرها ولم تنطلق من السلطنة للقصف.

وشدد على ان “تمويل السلطنة للتواجد الأمريكي غير صحيح إطلاقاً”، مضيفاً:”كان يتوجب عليهم دفع رسوم محددة لاستخدام الاجواء والأراضي والتسهيلات وشراء كل مستلزماتهم عن طريق سفارتهم”.

وقال “الشاهين” إنّ طائرات التزود بالوقود كانت تعمل في منطقة المحيط الهندي لتزويد الطائرات للوصول لوجهاتها النهائية .

وأكد على أنّ القواعد العمانية لم تستخدم مطلقاً لضرب اي دولة أخرى سواء في أفغانستان أو العراق وغيرها.

ولفت الى أن المعلومات المنشورة في هذا السياق بعضها مبنى على التحليل و التكهنات فقط .

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