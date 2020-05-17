صور صادمة .. عاشقان عربيان يشنقان نفسيهما على شجرة بعد رفض الأهل زواجهما!

عُثر في منطقة جبل الحبيب في إقليم تطوان بالمغرب، على جثتي شاب (18 سنة) وفتاة (14 عاماً) “عاشقان”، معلقتين في جذع شجرة، في حادثةٍ أثارت ضجةً واسعة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي وجود آثار حبل وزُرقة حول رقبة الشاب والفتاة، ما يؤكد أن وفاتهما كانت نتيجة انتحارهما شنقا، وليس لها علاقة بأي عمل إجرامي محتمل.

وأكد التقرير أنه لم يظهر على جسدي الضحيتين أي أثر للعنف أو تعذيب محتمل.

وأشار التقرير إلى أن الفتاة لم يتم اغتصابها، وكاملة العذرية، عكس ما تم الترويج له بالمنطقة.

وكان الشاب والفتاة يرغبان في تطوير علاقتهما العاطفية إلى زواج، إلا أن والدها وقف في وجه رغبتهما ورفض رفضا قاطعا فكرة الزواج، ما دفعهما إلى الاختلاء وسط غابة محادية، ليضعا حدا لحياتهما شنقا بطريقة درامية .