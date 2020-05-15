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بعد زواجه من ياسمين صبري .. صور تُنشر لأوّل مرّة للزوجة الأولى لأحمد أبوهشيمة التي تزوّجها وهو في الجامعة

كتب وطن
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تداول مستخدمو مواقع التواصل صوراً قالوا إنها لزوجة  رجل الأعمال المصري الشهير الأولى والتي تدعى عبير وكان قد تزوجها وهو بعمر الـ 22 خلال دراسته في الجامعة على حد قولهم.

وتصدر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قائمة الأكثر تداولًا في غوغل في الأشهر الماضية لأكثر من مرة، كانت البداية مع فضيحة تسريب فيديوهات له خلال مكالمة جريئة مع إحدى الفتيات.

وبعدها عاد وتصدر الأخبار بعد إعلانه ارتباطه بالفنانة المصرية ، بشكل صادم ومفاجيء، ثم إعلانهما الزواج قبل مدة وظهورهما بصور تجمعهما.

وسبق أن تزوج “أبوهشيمة” بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي واستمر زواجهما لسنوات قبل أن ينفصلا.

ومؤخراً، انتشر فيديو لابن “أبو هشيمة”، الشاب عمر (20 عاماً) خلال مقابلة تلفزيونية، حيث يلعب ضمن صفوف النادي الأهلي.

كما أنّ لرجل الأعمال المصري الشهير ابن آخر يدعى يوسف وعمره (17 عاماً) .

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