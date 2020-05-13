“شاهد” فيديو الـ 14 ثانية و”ملخص كورونا” الذي نشر الضحك بين النشطاء يطيح بوزير الصحة السوداني

تسببت التصريحات الأخيرة المثيرة للجدل لوزير الصحة السوداني عن فيروس كورونا، في الإطاحة به وإقالته من منصبه بقرار من المجلس السيادي بالدولة.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام سودانية قرر مجلس السيادة الانتقالي في السودان بالإجماع إقالة وزير الصحة أكرم التوم.

بسبب تصريح "إذا ضاقت عليك ستموت"

إقالة وزير الصحة السوداني لضعف إدارته لأزمة كورونا

pic.twitter.com/qBdcjWzQW7 — هيئة المشاهير (@almobark_) May 13, 2020

ويأتي ذلك على خلفية حديث سابق للوزير قال فيه لمواطنيه: “باختصار.. فيروس كورونا ليس له علاج.. ولو أصابك ستحصل على بندول.. وإن اختنقت سنعطيك أوكسجين… ولو ضاقت عليك ستموت”.

وحسب وكالة أنباء السودان “سونا” أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1661 حالة.

وسجلت وزارة الصحة السودانية اليوم، الأربعاء، 6 حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 80 حالة وفاة.

هذا وقررت الحكومة السودانية، مساء الجمعة، تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وقالت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية “سونا”، إنها قررت منع السفر بين العاصمة الخرطوم والولايات السودانية المختلفة.