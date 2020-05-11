“شاهد” عسكري سعودي يستغيث.. لا يجد في بيته “رغيف خبز” وأموال الشعب ضيعها ابن سلمان على الترفيه

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو أثار غضبا واسعا، لعسكري سعودي بعث برسالة مؤثرة للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده في شهر رمضان.

وقال العسكري السعودي “نايف العنزي” في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” وفجر غضب السعوديين: “سيدي سلمان العزيز، سيدي ولي عهده محمد بن سلمان، نهنئكم أول شيء بحلول شهر رمضان الكريم كل عام وانتم بخير”.

#شاهد| عسكري سعودي بخميس مشيط يروي معاناته من الفقر والدين pic.twitter.com/6Ifro1Nj97 — الخليج الجديد (@thenewkhaleej) May 11, 2020

وتابع: “ثانياً يا طويل العمر انا جيت لأهلي هنا يا طويل العمر واكتشفت أن راتبي موقف، وعلي خدمات ودين، ولو أروح أي مكان الحين ياخذوني السجن”.

وأضاف: “انا يا طويل العمر أعول أسرتين، زوجتين عندي وأمي وأخواني وخواتي، وأيتام عندي وعندي أطفال، ولا كان شريتلهم بهالرمضان وفرحتهم ولكن الراتب موقف “.

وكان العديد من العسكريين السعوديين بعثوا برسائل ومناشدات لولي العهد السعودي، بضرورة وجود مكرمة لإعفائهم من ديونهم المترتبة عليهم.

ويأتي ذلك بينما أعلنت السعودية فجر الاثنين جملة من القرارات التقشفية، أبرزها إيقاف صرف بدل غلاء معيشة، بدءاً من يونيو-حزيران المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمائة من يوليو-تموز المقبل.

كما يأتي حديث العسكري السعودي بالتزامن مع حالة حظر التجول والغاء الدوام الرسمي ووقف كافة التجمعات البشرية، ضمن سلسلة إجراءات اتبعتها الحكومة السعودية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا “كوفيد19” الذي أتى بالتزامن مع موسم رمضان لهذا العام، وأصاب بحسب ما اعلنت وزارة الصحة السعودية 41 ألف حالة، وتسبب بوفاة ما يزيد عن 255 من المصابين بالفيروس.