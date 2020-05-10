“شاهد” فضيحة بـ”جلاجل” لإعلام السيسي بعد اقتفائه أثر الذباب السعودي والإماراتي بشأن انقلاب قطر المزعوم

طالت حملة سخرية واسعة بمواقع التواصل الإعلام المصري الرسمي والخاص المحسوب على النظام، بعد اقتفائه أثر الذباب الالكتروني السعودي والإماراتي، وترويجه لمحاولة الانقلاب المزعومة في قطر على يد رئيس وزراء البلاد الأسبق حمد بن جاسم.

وأظهر تقرير نشرته قناة “الجزيرة” حديث المذيعين المصريين على رأسهم وائل الإبراشي وعمرو أديب خلال برامجهم عن محاولة انقلاب في قطر، وهجوم حاد على أمير قطر تميم بن حمد، وأن قطر دولة صغيرة لا يمكن إخفاء حالة انقلاب بها كهذهّ.

يختلقون الفرص للهجوم والتشويه.. ترويج #انقلاب_في_قطر الزائف بدأه الذباب الإلكتروني وأكمله الإعلام المصري pic.twitter.com/lVjtzWpKdO — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 10, 2020

حديث المذيعين المصريين الذين تديرهم مخابرات السيسي اعتبروا فيه أن النظام القطري كله قائم على الانقلاب وأن قطر وضعها السياسي في أي لحظة قابل للتغيير.

وأظهر التقرير التزوير الوقح والفج من قبل الصحف المصرية لحقيقة الأحداث، بنشرها أخبار وجود انقلاب في قطر، ونشر مقاطع فيديو زعموا أنها من قطر، تبين حدوث اشتباكات في مناطق مختلفة في الدولة، مثل منطقة الوكرة وغيرها.

والمقاطع المتداولة على قنوات إعلام السيسي والتي يُسمع فيها صوت إطلاق نار، كلها مقاطع مفبركة ومصطنعة وتم تركيب أصوات الاشتباكات لها، حيث بيّن التقرير ذلك، بعرضه المقاطع الأصلية التي تمت عليها عملية الدبلجة بإضافة أصوات الاشتباكات وإطلاق النار عليها.

ويُظهر التقرير بأن القصة بدأت بحملة حسابات وهمية قام به الذباب الالكتروني السعودي والإماراتي، تقوم بالترويج لحدوث انقلاب في قطر، وقيام قناة “العربية” بنشر تقارير مفبركة عبر موقعها عن وجود انقلاب في قطر، ولكن الحقيقة عكس ذلك.

وتصدى ناشطون قطريون للرد على الحملات الزائفة عن وجود انقلاب بالدولة، بإظهارهم المناطق التي يقال بأنه يوجد بها اشتباكات، وهي في حالة سلام ولا يوجد أي اشتباكات فيها.

يذكر أن حمد بن جاسم، نشر تغريدة لأول مرة، عقب الإشاعة المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن “محاولة انقلاب” وإطلاق نار بمنطقة الوكرة في قطر، وهو ما نفته وزارة الخارجية القطرية.

وقال حمد بن جاسم في تغريدته، التي رصدتها “وطن” يوم 5 مايو الجاري: “كما ذكرت سابقا فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة”.