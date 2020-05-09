دعت الله أن يصيب كل الكويتيين بكورونا.. “شاهد” ما فعلته طبيبة مصرية بمنازل كويتيين وتسبب بضبطها

أكد حساب “أمن ومحاكم” بتويتر والمختص بنقل أخبار القضايا والأخبار الأمنية بالكويت، قيام قوات الأمن الكويتية بإلقاء القبض على طبيبة مصرية بالكويت، بعد عدة تهم منها مخالفة قرارات الحظر وإجراء عمليات تجميل بسيطة في المنازل والإساءة للكويتيين.

وبحسب ما رصدت (وطن) فقد قبض الأمن الكويتي على الطبيبة المصرية على إثر بلاغ تلقاه بحقها، لقيامها بمخالفات تهدد الأمن الكويتي والصحة العامة.

الدكتور مبارك الجافور نائب مدير القوى العاملة يقوم بوقف ملفات الدكتورة المصرية بعد الاساءة للمواطنين ومخالفة قرارات الحظر https://t.co/6mvFunJdDw — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) May 8, 2020

ووفق ما قال حساب أمن ومحاكم: “ضبط وافدة عربية تمارس مهنة الطب وتقوم بعمليات التجميل البسيطة في المنازل كاسرة قواعد الحظر وقوانين وزارة الصحة والأخيرة توقف تصريحها”.

وقام الدكتور مبارك الجافور نائب مدير القوى العاملة بوقف ملفات الدكتورة المصرية بعد الإساءة للمواطنين ومخالفة قرارات الحظر، بحسب ما أفادت الصفحة.

وبحسب نشطاء فإن الطبيبة المصرية تعمل طبيبة أمراض جلدية وتجميل، وتم القبض عليها عقب انتشار مقاطع فيديو لرسائل منسوبة إليها تضمنت إساءة للكويتيين، والدعاء بأن يُصابوا جميعاً بفيروس كورونا، وإقرار قيامها بعمليات تجميل بالمنازل.

وضجت مواقع التواصل بالكويت بمقاطع فيديو لمحادثات الطبيبة عبر “واتساب” تتضمن الاتهامات الموجة إليها.

محادثة دكتوره مصرية

تفتر بالبيوت تغز ابر فلر وبوتكس بالبيوت

شوفو كمية الحقد الي عندها

تتمنى كل الكويتيين يصير فيهم (كرونا)

#الحظر_الكلي

👇تفضلوا pic.twitter.com/EzUQRFGTee — المغردة الكويتية (@lawyer7707) May 8, 2020

لتخرج بعدها الطبيبة بمقطع فيديو عبر حسابها “بانستجرام” تنفي فيه هذه الاتهامات وتقول بأن ما تم نسبته إليها مفبرك وغير حقيقي.

هذه هي الدكتورة المصرية اللي تفتر بالبيوت⬇️

حاشتها (( ام الركب ))😄pic.twitter.com/zQVHIWmfxe — المحامي يَكيَكي (@Lawyer_YakYaki) May 8, 2020

ويُشار لأنه ومنذ بداية أزمة كورونا، شهدت ساحات مواقع التواصل الاجتماعي معارك كثيرة بين الكويتيين والمصريين، بعد تصريحات بدأتها الكويتية “حياة الفهد” برغبتها بإلقاء كافة المصريين المقيمين بالكويت بالصحراء، كي لا يتسببوا بنشر الفيروس في البلاد.

ولا زالت مواقع التواصل تشهد بين الحين والآخر أحداث وقضايا لمواطنين مصريين مقيمين بالكويت