وصفتهم بالتافهين.. محامية إماراتية تتناسى أصلها وتسيء للعُمانيين ولأمّ المعتقل عبدالله الشامسي

ضمن سلسلة المساعي الإماراتية لشيطنة مواطني دول الخليج العربي، وتبرير اعتقالها الجائر للمواطن العماني عبدالله الشامسي أساءت المحامية الإماراتية حوراء موسى، للعُمانيين ولأم عبدالله التي طالبت بالإفراج عنه.

وشاركت موسى، مقطع فيديو لأم عبد الله الشامسي والذي ناشدت فيه السلطان هيثم بن طارق للتدخل والإفراج عن نجلها، معلقة عليه بالقول: “عيب يا موزة ابنك كان عمره 20 سنة في 2018، وأنتِ تعلمين منذ اليوم الأول للقبض عليه عن جريمته”.

وأضافت موسى، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” في حديثها لأم عبدالله: “قمت بعدها بأسابيع بتقديم شكوى مضحكة ضدي تتهمينني بأنني السبب في قضية ابنك هذه وحفظت، ثم قمتِ عشرات المرات بالاتصال للإساءة لي ثم بدأ دور ابنتك، لا تفتري على وطنك”.

عيب يا موزة

ابنك كان عمره 20 سنة في 2018

وأنتِ تعلمين منذ اليوم الاول للقبض عليه عن جريمته

وقمتِ بعدها بأسابيع بتقديم شكوى مضحكة ضدي تتهمينني بأنني السبب في قضية ابنك هذه وحفظت.

ثم قمتِ عشرات المرات بالاتصال للإساءة لي ثم بدأ دور ابنتك.

لا تفتري على وطنك#الحرية_لعبدالله_الشامسي https://t.co/wkMd1SMzkG — د.حوراء موسى (@HAWRAMOSA) May 8, 2020

وتابعت موسى: “واجب كل أم وأب تربية أبنائهم التربية السليمة والإشراف عليهم حتى لا ينحرفوا ولا يسلكوا طريق الإجرام، ومن ينفطر قلبها على ابنها نتيجة الجزاء الذي ناله عن جرمه، يفترض أن ينفطر قلبها أكثر على وطنها الذي أجرم ضناها في حقه؛ إلا الوطن”.

واجب كل أم وأب تربية أبنائهم التربية السليمة والإشراف عليهم حتى لا ينحرفوا ولا يسلكوا طريق الإجرام.



ومن ينفطر قلبها على ابنها نتيجة الجزاء الذي ناله عن جرمه، يفترض أن ينفطر قلبها أكثر على وطنها الذي أجرم ضناها في حقه.

إلا الوطن#عبدالله_الشامسي — د.حوراء موسى (@HAWRAMOSA) May 7, 2020

وتطاولت المحامية الإماراتية، المطبلة لنظام محمد بن زايد، على العُمانيين واصفةً إياهم بالتافهين، قائلةً: ” التافهون في الأرض يطالبون الحكومات التي قضت محاكمها بمعاقبة أشخاص ثبت ارتكابهم جرم ماس بأمن الدولة، بالرأفة والرحمة بأمهاتهم المتباكيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإفراج عن أبنائهن المجرمين”.

وأضافت موسى: “تافهون ويريدون أن يعيثوا في الأرض فساداً من أجل دموع الأمهات!”.

التافهون في الأرض يطالبون الحكومات التي قضت محاكمها بمعاقبة أشخاص ثبت ارتكابهم جرم ماس بأمن الدولة، بالرأفة والرحمة بأمهاتهم المتباكيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإفراج عن أبنائهن المجرمين.

تافهون ويريدون أن يعيثوا في الأرض فساداً من أجل دموع الأمهات!#عبدالله_الشامسي — د.حوراء موسى (@HAWRAMOSA) May 7, 2020

وأكملت: “التافهون في الأرض يستنكرون قيام شخص بعمر 20 سنة ارتكابه جريمة أمنية!، بهذا العمر هناك من قاد معركة وهناك من حكم أراض وهناك من استولى على ملايين من البنوك وهناك من قتل والده وهناك من تاجر بالمخدرات وهناك من نفذ تفجيرات إرهابية، وهناك من ارتكب جرم أشد من التخابر”.

التافهون في الأرض يستنكرون قيام شخص بعمر 20 سنة ارتكابه جريمة أمنية!

بهذا العمر هناك من قاد معركة وهناك من حكم أراض وهناك من استولى على ملايين من البنوك وهناك من قتل والده وهناك من تاجر بالمخدرات وهناك من نفذ تفجيرات إرهابية.

وهناك من ارتكب جرم أشد من التخابر#عبدالله_الشامسي — د.حوراء موسى (@HAWRAMOSA) May 7, 2020

هذا ورد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تطاول المحامية الإماراتية والأكاذيب التي ساقتها، متسائلين عن عدالة القضاء الإماراتي الذي يرفض ويقبل القضايا وفق أهواء السلطة الحاكمة.

بما انك محامية، لماذا رفضت المحكمة الابتدائية قضية التشهير المرفوعة ضد جريدة البيان الحكومية الوثيقة المزورة التي اتهمت الشامسي بتهريب المخدرات مع مبارك الخيارين بعد اسبوع من مقطع الخيارين المهين الإماراتيين ووقتها عمر الشامسي كان 17، و لماذا ذكر اسم الشامسي دون غيره pic.twitter.com/Om1esPd2Up — سالم بن حشر (@SalimSaid35358) May 8, 2020

سالت كم مغرد مقرب من الأجهزة الأمنية الإماراتية ولم يجيوا عن سبب اختيار الشامسي دون غيره لتشهير اسمه في الوثيقة المزورة و ربطه مع مبارك الخيارين صاحب المقطع المهين للاماراتيين و كان عمره 17، ولماذا المحكمة وفرت الحماية لحريدة البيان الحكومية ورفضت القضية. — سالم بن حشر (@SalimSaid35358) May 8, 2020

السلام عليكم

هذا الكلام لا يقال بين الاخوة ، عيب والله ثم عيب …

رمضان كريم وعسى الله يفك اسر عبدالله الشامسي — زاهر الندابي (@zaheralnadabi) May 8, 2020

على اساس انه هذا الطفل تجسس على منشآتكم العسكرية والا دخل الديوان وصور أوراق مهمه،،

طاحت على هذا الياهل اللي ما تملكون عليه أي دليل وكله تلفيق ف تلفيق..

وذاك البريطاني اللي ثبت عليه التجسس لانه بريطاني وبريطانيا واااواااه بالنسبه لكم افرجتوا عنه بعد تدخل السفير البريطاني فالقضيه — Cataloneiii (@Cataloneiii1) May 7, 2020

وأنتي هل تملكين صفه رسميه للحديث وتوجيه الأدانه ف هذه القضية؟ 🤔

المهزله الكبرى أن صح الخبر بأن من ضمن الادله المتوفره الوثيقة المزوره للادعاء العام العماني.

نتمنى ان لا تتغير وجهة نطرك للقضية ف الأيام القادمه وسوف نحفظ تغريدتك هذه للذكرى ولبيان تقلب الوجوهه على حسب الموجات. — الذود عن الوطن (@omani1970_omani) May 8, 2020

يذكر أن محكمة أبو ظبي أصدرت حكماً نهائياً بالسجن المؤبد ضد الشاب العماني “عبدالله الشامسي” الذي مر أكثر من عامين على تغييبه في سجون أبناء زايد، بتهمة تزعم تخابره مع دولة قطر والعمل لصالحها، رغم أنه كان حينها قاصراً قانونياً ولم يتجاوز السبعة عشر عاماً.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لوالدة المعتقل في سجون الإمارات، الشاب العماني عبدالله الشامسي الذي أصدرت محكمة أبوظبي عليه حكماً بالمؤبد، بتهم ملفقة تزعم التعامل مع دولة قطر وتهديد أمن الإمارات، الأمر الذي نفته العائلة جملةً وتفصيلاً، مؤكدة بأن ابنها كان قاصراً قانونياً حين تم توجيه التهم له في العام 2017.