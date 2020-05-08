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استخدمت شريط حذائها .. صدمة في لبنان بعد شنق طفلة نفسها تقليداً لمشهد من مسلسل تركي!

كتب وطن
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لقيت طفلة لبنانية تبلغ من العمر ثمانية أعوام مصرعها، بسبب محاولاتها تقليد مشهد درامي في أحد ، وذلك عبر شنق نفسها كما فعلت البطلة بأحد المشاهد.

وقال الأمن اللبناني، إن الفتاة اللبنانية توفيت بعدما شنقت نفسها في محاولة تقليد مشهد في المسلسل التركي “البحر الأسود” الذي يعرض حاليا على قنوات لبنانية.

وأوضح الأمن اللبناني، أن الطفلة استخدمت شريط حذاء علقته بحديد النافذة ووضعت وسادتين تحت قدميها فحصلت عملية الاختناق.

وأثارت المعلومات غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استهجانهم لغياب دور الأسرة وعدم وجود رقابة على ما يشاهده الأطفال على الانترنت والتلفاز.

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