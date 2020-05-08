استخدمت شريط حذائها .. صدمة في لبنان بعد شنق طفلة نفسها تقليداً لمشهد من مسلسل تركي!

لقيت طفلة لبنانية تبلغ من العمر ثمانية أعوام مصرعها، بسبب محاولاتها تقليد مشهد درامي في أحد المسلسلات التركية، وذلك عبر شنق نفسها كما فعلت البطلة بأحد المشاهد.

وقال الأمن اللبناني، إن الفتاة اللبنانية توفيت بعدما شنقت نفسها في محاولة تقليد مشهد في المسلسل التركي “البحر الأسود” الذي يعرض حاليا على قنوات لبنانية.

وأوضح الأمن اللبناني، أن الطفلة استخدمت شريط حذاء علقته بحديد النافذة ووضعت وسادتين تحت قدميها فحصلت عملية الاختناق.

توفيت طفلة لبنانية تبلغ من العمر 8 سنوات بعدما شنقت نفسها في محاولة #تقليد مشهد في المسلسل التركي "البحر الأسود" الذي يعرض حاليا على قنوات لبنانية



وأفادت مصادر أمنية بأن الطفلة استخدمت شريط حذاء علقته بحديد النافذة ووضعت وسادتين تحت قدميها فحصلت عملية الاختناق pic.twitter.com/somm37ZeWq — هيئة المشاهير (@almobark_) May 8, 2020

وأثارت المعلومات غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استهجانهم لغياب دور الأسرة وعدم وجود رقابة على ما يشاهده الأطفال على الانترنت والتلفاز.

8 سنوات وتشوف مسلسلات دراما وانتحار؟! — سلمى (@S___a922) May 8, 2020

االلوم على والديها — فايز العساف 🇸🇦 (@stw_8) May 8, 2020

الاطفال سرعة التأثر عندهم تكون بشكل قوي جدا .. وهنا نقول وين الاهالي .. ياخي راقبوا اطفالكم مو اي شيء يتابعونه.. والله ياجماعة الخير اتقوا الله في اطفالكم. — عبدالله. (@Abooodullah_50) May 8, 2020

الأطفال أسهل فئة ممكن تتأثر بإي حاجة بيتفرجوا عليها عشان كده لازم الأهل يكون عندهم رقابة لاطفالهم فاللي بيتفرجوا عليه — جبنة 🧀 (@iy0ff) May 8, 2020